У США статки домогосподарств 75+ зросли на 38%, а молодших за 35 — впали на 23% — Fortune

У США медіанні чисті статки домогосподарств, очолюваних людьми віком від 75 років, у 2022–2025 роках зросли на 38% з урахуванням інфляції. Водночас у домогосподарств, де голові менш як 35 років, цей показник зменшився на 23%, повідомляє Fortune з посиланням на аналіз Ніка Маджуллі, заснований на даних останнього Дослідження споживчих фінансів Федеральної резервної системи.

Медіанні чисті статки найстаршої групи зросли з 366 288 до 504 600 доларів у цінах 2025 року. У наймолодшій групі вони, навпаки, знизилися з 42 725 до 32 820 доларів. Отже, домогосподарства з головою віком від 75 років мали приблизно у 15 разів більше статків, ніж домогосподарства з головою молодшою за 35 років, тоді як трьома роками раніше розрив становив близько дев’яти разів.

Загальне зростання приховало віковий розрив

Для всіх американських сімей медіанні чисті статки після коригування на інфляцію зросли лише на 2% — до 215 900 доларів. За оцінкою директора з даних Ritholtz Wealth Management Ніка Маджуллі, жодна інша вікова група не зафіксувала зміни медіанних статків більш ніж на 6% у будь-який бік.

Американці віком від 55 років нині володіють приблизно 140 трлн доларів, або близько трьома чвертями сукупних чистих статків країни. Такий висновок міститься в аналізі Bank of America Institute, на який посилається видання.

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Житло та інвестиції

Маджуллі пов’язує розрив зі структурою активів. Старші домогосподарства мали більшу частку майна в житлі та фінансових інвестиціях, вартість яких зростала. Молодші американці частіше не володіли житлом і мали більшу частку активів в автомобілях, вартість яких знижувалася.

Частка власників житла серед домогосподарств із головою молодшою за 35 років скоротилася з 38,5% у 2022 році до 35,6% у 2025-му. Падіння статків цієї групи відбулося після різкого приросту в період пандемії: з близько 18 тис. доларів у 2019 році до майже 43 тис. доларів у 2022-му. Навіть після скорочення їхні медіанні чисті статки залишилися вищими, ніж до пандемії.

Дослідження не відстежує одні й ті самі домогосподарства в різні роки. До категорії від 75 років також увійшли заможніші представники покоління бебі-бумерів, які перейшли до неї між опитуваннями. Порівняння домогосподарств віком від 72 років у 2022-му з групою від 75 років у 2025-му показало менше, але все одно істотне зростання — на 21%.

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