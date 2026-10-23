У США ціни на авіаквитки зросли на понад 22% попри спад пасажиропотоку — CNBC

У США кількість пасажирів, які проходять контроль у пунктах авіаційної безпеки, цього року може вперше з 2020 року скоротитися в річному вимірі. Водночас авіакомпанії роблять ставку на підвищення тарифів, а не на максимальне заповнення літаків. Про це повідомляє CNBC.

За даними останнього інфляційного звіту, у вересні ціни на авіаквитки були більш ніж на 22% вищими, ніж роком раніше. Перевізники пояснюють подорожчання різким зростанням вартості авіаційного пального, яке є їхньою найбільшою статтею витрат після оплати праці. Спотова ціна пального на узбережжі Мексиканської затоки США сягнула 4,63 долара за галон — більш ніж удвічі більше, ніж рік тому.

Ставка на вищу дохідність

Комерційний директор American Airlines Нет Пайпер заявив, що компанія свідомо віддає перевагу вищій дохідності перед коефіцієнтом завантаження рейсів. У третьому кварталі завантаження літаків American Airlines знизилося до 83,4% проти 86% за аналогічний період 2025 року.

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Із квітня до 23 жовтня через американські контрольні пункти пройшло приблизно на 9,3 млн менше пасажирів, ніж за такий самий період 2025 року. Це менш як на 2% нижче від торішнього показника, однак скорочення сталося після кількох років зростання.

Різні результати перевізників

Середній тариф Southwest Airlines у третьому кварталі становив 231,69 долара — приблизно на 50 доларів більше, ніж роком раніше. Ця сума не враховує нові збори перевізника, зокрема за зареєстрований багаж або місце ближче до передньої частини літака. Водночас кількість її пасажирів, що приносять дохід, скоротилася на 3,2%, до близько 33,5 млн осіб.

Не всі авіакомпанії фіксують спад пасажиропотоку: United Airlines у третьому кварталі перевезла на 2,4% більше пасажирів, а її дохід у розрахунку на одиницю перевезень зріс на 16% — найбільше з початку пандемії. Водночас American Airlines, United, Delta Air Lines і Southwest знизили прогнози прибутку на 2026 рік. Перевізники також скорочують плани розширення потужностей, що за стабільного попиту може підтримувати високі ціни на квитки.

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