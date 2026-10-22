У США заявки на допомогу з безробіття впали до 194 тисяч — CNBC

У США кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень, що завершився 17 жовтня, знизилася до 194 тисяч із урахуванням сезонного коригування. Це один із найнижчих показників за майже шість десятиліть, повідомляє CNBC.

Динаміка заявок

Показник виявився нижчим за очікування та лише трохи перевищив 189 тисяч заявок, зафіксованих за тиждень, що завершився 18 липня. Той результат був найнижчим від кінця 1960-х років.

Упродовж останніх 12 місяців середня кількість первинних заявок становила 212 тисяч. Водночас середній показник за чотири тижні знизився до 197 750 заявок.

Низька кількість заявок відображає ситуацію на ринку праці, за якої роботодавці не поспішають наймати нових працівників, але водночас утримуються від звільнень. У вересні кількість робочих місць поза сільським господарством зросла лише на 29 тисяч, а середній щомісячний приріст у 2026 році становив 69 тисяч.

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Стан ринку праці

Рівень безробіття зріс до 4,2%, переважно через різке збільшення участі населення в робочій силі. За даними Бюро статистики праці США, у серпні кількість звільнень скоротилася на 61 тисячу.

За попередні 12 місяців частка звільнень у загальній чисельності робочої сили знизилася на 0,2 відсоткового пункту — до 1%. Кількість відкритих вакансій у цей період залишалася відносно стабільною.

Наступного тижня Федеральна резервна система США проведе чергове засідання щодо процентних ставок. Її посадовці останнім часом оцінювали ринок праці як загалом стійкий і більше зосереджувалися на інфляції, темпи якої залишаються вищими за цільовий рівень у 2%.

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