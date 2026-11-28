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У Сполучених Штатах припинив роботу United Fidelity Bank, заснований у 1914 році зі штаб-квартирою в штаті Індіана. Це стало найбільшим банкрутством американського банку за останні два роки.

Регулятор дійшов висновку, що банк із високою ймовірністю не зможе виконувати свої фінансові зобов’язання. Тимчасовим управителем установи призначили FDIC. Активи та депозити United Fidelity Bank передали іншому американському банку – First Citizens, який погодився прийняти їх.

Станом на кінець вересня активи United Fidelity Bank становили близько 5,9 млрд доларів, а обсяг депозитів сягнув 5,4 млрд доларів.

За оцінкою FDIC, закриття банку коштуватиме Фонду страхування депозитів приблизно 1,83 млрд доларів.

Востаннє банкрутство подібного масштабу у США фіксували у квітні 2024 року, коли припинив роботу Republic First Bank.

Клієнтам United Fidelity Bank рекомендували поки що користуватися звичними відділеннями. Про зміни в обслуговуванні їх повідомлять після завершення інтеграції банківських систем.

Про закриття установи в п’ятницю, 27 листопада, оголосила Федеральна корпорація зі страхування депозитів США (FDIC), повідомляє Bloomberg.

Раніше серія LIV Golf розпочала процедуру банкрутства в суді штату Нью-Джерсі, США, і має намір ліквідувати бізнес замість запуску нового сезону LIV 2.0.

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