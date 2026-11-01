У Тайвані чистий дохід таксистів, для яких це основна робота, зріс на 20,4% — Taipei Times

У Тайвані середній місячний чистий дохід таксистів, для яких керування таксі є основним джерелом заробітку, минулого року зріс на 20,4% — до 32 465 тайванських доларів. Валовий місячний дохід водіїв у середньому становив 55 788 тайванських доларів, що на 14,4% більше, ніж у 2023 році.

Після вирахування операційних витрат чистий дохід зріс на 5 508 тайванських доларів. Понад 76% водіїв, які працюють у таксі повний день, були приєднані до диспетчерських служб — це на 7,4 відсоткового пункту більше, ніж за результатами попереднього опитування.

Більше замовлень через платформи

Майже 80% поїздок замовляли через онлайн-платформи, радіо- або супутникові диспетчерські служби. Частка водіїв, які шукали пасажирів безпосередньо на вулицях, уперше знизилася до 40%. Про результати дослідження Міністерства транспорту і комунікацій Тайваню повідомляє Taipei Times.

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Водії, які працювали щонайменше вісім годин на день, у середньому отримували 62 822 тайванських долари валового та 37 403 тайванських долари чистого місячного доходу. Це відповідно на 7 034 і 4 938 тайванських доларів більше за середній показник серед усіх таксистів, для яких ця робота є основною.

Частка багатоцільових таксі зросла

Наприкінці минулого року в Тайвані налічувалося 92 768 таксі — на 1 114, або приблизно на 1,2%, більше, ніж під час попереднього дослідження. Із них 36 023, або майже 40% автопарку, становили багатоцільові таксі. Їхні водії в середньому брали більше вихідних, однак у робочі дні здійснювали більше поїздок і долали довші відстані. Їхній середній валовий місячний дохід сягнув 59 528 тайванських доларів.

Міністерство проводить опитування таксомоторного бізнесу раз на два роки. У березні—червні воно опитало операторів, активних наприкінці минулого року, та отримало 9 861 дійсну відповідь; рівень відповідей становив 33%.

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