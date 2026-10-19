Угода про вільну торгівлю Нової Зеландії та Індії набула чинності — RNZ World

Угода про вільну торгівлю між Новою Зеландією та Індією набула чинності. Як повідомляє RNZ, від мит уже звільнили 57% новозеландського експорту до Індії, зокрема баранину, вовну, вугілля та більшість лісогосподарської продукції.

Подальше зниження тарифів

Міністр торгівлі та інвестицій Нової Зеландії Тодд Макклей заявив, що з часом частка безмитного експорту зросте до 82%. Наступний етап скорочення тарифів заплановано на 1 січня 2027 року.

За словами Макклея, переговори про всеосяжну торговельну угоду розпочали у березні 2025 року й завершили за дев'ять місяців. Міністр назвав це рекордним терміном для Індії у переговорах щодо комплексної торговельної угоди.

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Доступ для виноробів

Макклей зазначив, що одними з головних бенефіціарів домовленостей мають стати новозеландські винороби. Раніше їхній доступ на індійський ринок обмежували мита на рівні 150%. За його словами, протягом десяти років ставки мають знизитися до 25% або 50%, а також новозеландська сторона отримає кращий доступ, погоджений Європейським Союзом.

Міністр заявив, що угода допоможе новозеландським експортерам диверсифікувати поставки та сприятиме меті подвоїти вартість експорту протягом десяти років.

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