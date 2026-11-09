UIBC та September Fest зібрали понад 1500 гостей у Hyatt Regency Kyiv: конгрес пройшов у форматі sold-out

5 листопада в Hyatt Regency Kyiv відбулися Український інвестиційно-будівельний конгрес UIBC та фестиваль September Fest. Понад 1500 учасників зібралися, щоб почути від лідерів галузі конкретні відповіді: як розвиватися і що робити в умовах кризи.



Конгрес UIBC пройшов у форматі sold-out — усі квитки розпродано.



Генеральним партнером UIBC стала компанія Креатор Буд (власник і голова Ради директорів — Ігор Гуда). Генеральним спонсором September Fest — A Development (власник і директор — Олексій Баранов).





Серед партнерів і спікерів: Метінвест, BGV Development (комерційний директор — Євгеній Бінявський), Bosphorus Development (засновник і голова наглядової ради — Мехмет В. Сачаклиоглу), Saga Development (засновник і CEO — Андрій Вавриш), ODA Development (засновник — Сергій Одарич), Sensar Development (засновник і CEO — Марк Марченко), Інтергал-Буд (комерційна директорка — Олена Рижова), Sigma+ (CEO — Анна Лаєвська), Arpha Group (Ігор Ільчишен), SPATIUM Group (Олександр Селезньов), Vlasne Misto (засновник і CEO — Ярослав Корніяченко), EcoBud Building Group (засновник — Павло Сомов), UDP (комерційний директор — Євген Бокій), Credo Development (CEO — Віталій Боруль), Ribas Hotels Group (комерційна директорка — Аліна Левкович), Kryla Karpaty by Edem (засновник і керуючий партнер — Андрій Стецевич), Futura Hata (засновник — Роман Валесюк, директор — Антон Вікторов) та інші.



Ключові теми конгресу — інвестиційний клімат, відновлення міст, нові моделі співпраці девелоперів і архітекторів, фінансові інструменти та практичні кейси в умовах війни.





Окремою панеллю стала дискусія «Київщина: від відновлення до інвестицій» з участю мерів: Ігор Сапожко (Бровари), Михайло Нетяжук (Фастів), Анатолій Федорук (Буча), Володимир Вовкотруб (Біла Церква) та Анжела Макєєва (Ірпінь). Модератор — Назарій Волянський, директор Агенції регіонального розвитку Київської області. У дискусії також взяв участь Сергій Цівкач, Senior Advisor Albright Stonebridge Group, колишній CEO UkraineInvest, Adjunct Fellow Center for Strategic and International Studies (CSIS).



Окремою панеллю обговорили банківське кредитування, доступність фінансових інструментів і роль державної програми «єОселя». Модератором дискусії виступив Владислав Михайленко, адвокат, громадський діяч, депутат Київради 7-го та 8-го скликань. Учасники панелі: Віталій Петрук — заступник Міністра економіки; Ярослава Авраменко — заступник голови правління «Укрфінжитло»; Володимир Чорненький — член правління SKY Bank, голова іпотечного комітету НАБУ; Олена Рижова — комерційна директорка «Інтергал-Буд»; Віталій Боруль — CEO Credo Development. Учасники проаналізували поточні умови кредитування, бар’єри для масштабування іпотеки та можливості нових фінансових продуктів для підтримки попиту і стабільного фінансування проєктів у кризових умовах.





У програмі також виступив Олександр Свистунов, головний архітектор Києва, директор Департаменту містобудування та архітектури КМДА та Євген Мецгер, голова правління «Укрфінжитло».



September Fest доповнив конгрес неформальною програмою та міжнародними спікерами: Костянтин Грчич (промисловий дизайнер, Берлін), Рос Лавгроув (промисловий дизайнер, Велика Британія), Губерт Траммер (польський архітектор і урбаніст), Христос Пассас (директор з дизайну Zaha Hadid Architects) та П’єро Ліссоні (італійський архітектор і дизайнер).





Вечірня програма завершилася гала-вечерею від Hyatt Regency Kyiv. Гостей розважала джазова група Savoia Jazz, ведучим вечора був Володимир Андрієвський.

Призерів відзначили подяками та квітами.



Ізюминкою вечора стало ексклюзивне інтерв’ю Дмитра Карпіловського (засновник і керуючий партнер «УкрІнвестКлуб», інвестор року Ukrainian Building Awards 2024) з Ігорем Тинним (засновник і співвласник енергетичного холдингу «Гідроенергоінвест-Акванова» / IVT Group, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики) на тему інвестицій.

Читай нас у