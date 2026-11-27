4 грудня в Києві відбудеться BRIDGE Forum 2026 «Per aspera ad astra» — форум, присвячений майбутньому гуманітарної допомоги в Україні, розвитку міжнародного партнерства та посиленню ролі українських організацій. Очікується, що захід об’єднає понад 400 представників державних інституцій, міжнародних і українських гуманітарних організацій, агентств ООН, дипломатичних місій, донорів та бізнесу.

Головна тема форуму — як зробити гуманітарне реагування в Україні більш скоординованим, сталим і орієнтованим на потреби громад. Учасники обговорять зміни в гуманітарній системі, локалізацію допомоги, прямі партнерства українських організацій із міжнародними донорами, безпеку гуманітарних працівників та використання цифрових інструментів.





Програма передбачає презентацію цифрової екосистеми BRIDGE, панельну дискусію «Нова гуманітарна архітектура: що змінює Україна», відкритий діалог із представниками уряду та тематичні сесії. Окремий формат — BRIDGE: Speed Meetings — передбачає зустрічі українських організацій із потенційними партнерами для розвитку співпраці.



Серед підтверджених учасників — представники Європейської комісії (DG ECHO), Міністерства закордонних справ Великої Британії (FCDO), Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC), Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), агентств ООН, українських міністерств і державних служб, благодійних фондів та приватного сектору.





Особливу увагу приділять українським локальним організаціям, які безпосередньо працюють із громадами та надають допомогу людям. Форум має стати майданчиком для діалогу між ними, державою та міжнародними партнерами, а також для пошуку нових можливостей співпраці.



Дата: 4 грудня 2026 року

Місце: Київ

Детальна інформація та реєстрація за посиланням.



BRIDGE Forum 2026 організовує Благодійна організація «Координаційний гуманітарний центр» за підтримки Великої Британії, Швейцарії та Сполучених Штатів Америки.



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