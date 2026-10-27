Україна матиме торговельний дефіцит понад $70 млрд у 2026 році — Мінекономіки

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За підсумками 2026 року від’ємний торговельний баланс України перевищить $70 млрд.

Серед причин — значний імпорт озброєння та енергетичного обладнання, а також зростання закупівель інших товарів за кордоном.

Про це заявив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко під час Київського міжнародного економічного форуму.

За його словами, обсяг некритичного імпорту зріс із $13 млрд до $21 млрд. Для зменшення залежності від іноземних товарів уряд наголошує на необхідності підтримувати українських виробників і розвивати програму «Зроблено в Україні».

Водночас оцінки дефіциту різняться. Інвестиційна група ICU прогнозує показник на рівні $87,4 млрд у 2026 році та $74,3 млрд у 2027-му. За прогнозом Міністерства фінансів, дефіцит становитиме $69,19 млрд цього року та зросте до $79,66 млрд наступного.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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