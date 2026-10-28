Україна отримала понад $400 мільйонів від донорів на реформу охорони здоров'я

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До загального фонду державного бюджету України надійшло 404,5 млн доларів США в межах реалізації проєкту Світового банку «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE).

Про це 28 жовтня повідомили Прем'єр-міністр Сергій Корецький та Міністерство фінансів України. Загальний обсяг залученого фінансування за цією програмою вже сягнув $701,7 млн.

Фінансовий пакет складається з $304,5 млн пільгової підтримки від уряду Японії (через Цільовий фонд ADVANCE Ukraine) та $100 млн кредиту від Міжнародної асоціації розвитку (у межах програми SPUR). Виплата коштів відбулася за механізмом «Program-for-Results» після виконання Україною низки індикаторів реформи, зокрема розширення програми «Доступні ліки» для хворих на гіпертензію, збільшення частки виплат за діагностично-спорідненими групами (ДСГ), оптимізації мережі лікарень та оснащення медустанов сонячними генераціями. Виконавцем проєкту виступає Міністерство охорони здоров'я України.

Джерело: УНН.

У Брюсселі, Бельгія, Європейський Союз готується переконувати Канаду та Велику Британію збільшити підтримку України, щоб скоротити прогнозований дефіцит її фінансування у 70 млрд євро в 2027 році.

МВФ оцінив дефіцит фінансування України до 2029 року. Україна, за попередньою оцінкою Міжнародного валютного фонду, може зіткнутися з дефіцитом зовнішнього фінансування на загальну суму близько $54 млрд.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу на міністерському круглому столі в рамках щорічних зборів МВФ і Світового банку заявив, що потреба країни у зовнішньому бюджетному фінансуванні лише на 2027 рік становить понад 52 млрд доларів.

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