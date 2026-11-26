0:00 / 0:00

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький запросив Канаду зробити внески до Фонду страхування воєнних ризиків, запуск якого запланований на січень 2027 року.

За словами прем’єра, Україна також розраховує на збільшення пакета пільгових кредитів Експортного агентства Канади (EDC) та відкриття доступу до державної інституції фінансування розвитку FinDev Canada, яка інвестує у приватний бізнес.

Для нарощування товарообігу між країнами Сергій Корецький запропонував започаткувати регулярний міністерський економічний діалог і закликав Канаду приєднатися до «Промислового Рамштайну». Серед пріоритетних напрямів співпраці він визначив енергетику, оборонну сферу та критичні мінерали, наголосивши, що воєнні ризики залишаються головним бар’єром для інвесторів, а страхування та доступне фінансування створять інструменти для розвитку канадських бізнес-проєктів в Україні.

Джерело: допис Прем’єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram за підсумками онлайн-виступу на п’ятій бізнес-конференції Rebuild Ukraine у Торонто..

Палата громад Канади затвердила виділення 764 млн канадських доларів (близько 587 млн доларів США) на військову допомогу Україні. Також схвалили виділення фінансової допомоги та коштів на гуманітарне розмінування.

Також у Канаді пообіцяли виділити 100 млн доларів на данську модель із підтримки виробництва дронів українською оборонною промисловістю.

Читай нас у