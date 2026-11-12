Україна зіткнулася з дефіцитом автогазу на тлі падіння імпорту

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У жовтні країна ввезла 63 тис. тонн скрапленого газу – це на 9% менше, ніж у вересні, та на 23% менше, ніж за той самий місяць торік. Скорочення поставок пов’язане із затримками на кордоні, труднощами з транспортуванням через Дунай і зменшенням пропозиції пального в Європі.

Загалом за січень–жовтень імпорт LPG становив 632 тис. тонн — на 6% менше, ніж за той самий період 2025 року.

Однією з причин нестачі стали затримки на західному кордоні: доставка газу розтягувалася на тиждень і більше. Додатково вплинуло тривале закриття Сулінського каналу в Румунії. За перші 18 днів жовтня він працював лише дев'ять днів.

«Дефіцит став результатом одночасного впливу кількох факторів: атак на інфраструктуру і низьких темпів імпорту наприкінці вересня ... та скорочення постачань у жовтні через тривале закриття Суліни і черги на західному кордоні», — повідомили в одній із великих компаній.

У другій половині місяця ситуацію ускладнило скорочення пропозиції газу в Європі та зростання цін. Зокрема, бутан у портах ARA подорожчав до понад $1100 за тонну. На півдні України знайти вільні обсяги цього пального було складно.

Постачання через південний напрямок скоротилися на 17% за місяць і на 30% за рік — до 46 тис. тонн. Імпорт із Румунії впав на 30%, до 29 тис. тонн.

На західному напрямку найбільше газу вперше надійшло з Латвії — майже 5 тис. тонн. Постачання з Литви скоротилися на 11%, до 4 тис. тонн, а з Польщі становили майже 5 тис. тонн.

Найбільшим імпортером у жовтні залишилася «БРСМ-Нафта» — 10 тис. тонн (+18% за місяць). Друге місце посіла «Надєжда» із 7 тис. тонн (+19%). Оператори терміналу «Еконоватіка» разом імпортували майже 7 тис. тонн.

На десять найбільших постачальників припало 75% імпорту проти 73% у вересні.

На думку аналітиків, у листопаді ситуацію має полегшити запровадження «зеленого коридору» для газовозів на західному кордоні. Однак швидша доставка не обов'язково усуне дефіцит, оскільки пропозиція газу в Європі скорочується, а ціни зростають.

Листопадова формула Sonatrach зросла майже на $230 за тонну, а пропозиції на західному напрямку на початку місяця перевищили $1500 за тонну.

Джерело: Еnkorr

На українських АЗС зафіксували різноспрямовані зміни вартості пального. За добу автогаз на окремих заправках додав 1 грн за літр, тоді як бензин А-95 подешевшав на таку саму суму. Середні ціни у семи мережах становлять 90,91 грн за літр А-95 та 105,34 грн за літр дизеля.

У жовтні 2026 року Україна імпортувала 156 тисяч тонн автомобільного бензину. Це на 7% менше, ніж за аналогічний місяць торік, однак на 12% більше за підсумками десяти місяців — загалом 1,42 млн тонн.

Станом на 31 жовтня 2026 року більшість найбільших мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. Водночас автогаз за добу подорожчав на заправках SOCAR, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта». Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального — 104,99 грн.

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

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