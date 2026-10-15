Українські бойові роботи вироблятимуть у Канаді

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Українська оборонно-технологічна компанія Tencore підписала меморандум про взаєморозуміння з канадською Dominion Dynamics під час міжнародної конференції AUSA 2026 у Вашингтоні. Документ передбачає розгортання виробництва українських наземних роботизованих комплексів (НРК) TerMIT на потужностях у Канаді з 2027 року.

У межах партнерства фахівці Tencore забезпечать передачу технологій та навчання канадських інженерів. Зі свого боку Dominion Dynamics інтегрує в комплекси власну систему автономного керування та координації AuraNet, а також створить спеціальну модифікацію платформи TerMIT, адаптовану до суворих арктичних умов.

За словами співзасновника Tencore Романа Ткаченка та керівника Dominion Dynamics Еліота Пенса, ця співпраця стала першим практичним кроком на виконання двосторонньої декларації між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Канади Марком Карні, укладеної у вересні. Декларація передбачає виготовлення протягом двох років тисяч бойових безпілотних систем, третина з яких призначена безпосередньо для потреб Сил оборони України.

Джерело: Dominion Dynamics.

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