Українські облігації зросли після поразки республіканців на виборах у США – Bloomberg

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Ціна українських доларових облігацій зі ставкою 4,5% і погашенням у 2034 році зросла більш ніж на один цент і перевищила 63 центи за долар номіналу, зробивши українські папери одними з лідерів зростання на ринках країн, що розвиваються.

Інвестори пов’язують позитивну динаміку з поразкою Республіканської партії Дональда Трампа та очікують, що перехід Конґресу під контроль Демократичної партії допоможе зміцнити оборонну підтримку України, запобігти перебоям в обміні розвідувальними даними та зберегти доступ до системи Starshield.

Результати виборів також можуть обмежити можливість тиску на українське керівництво під час майбутніх мирних переговорів у Брюсселі та Абу-Дабі.

Джерело: Bloomberg.

На тлі проміжних виборів у США ціна нафти Brent знизилася на 8,47% — до 94,83 долара за барель, а американська West Texas Intermediate втратила 7,5% і торгувалася по 88,88 долара.

У США ф'ючерси на фондові індекси та азійські біржі знизилися після появи перших результатів проміжних виборів, які вказували на ймовірний значний успіх Демократичної партії.

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