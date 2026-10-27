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UA.News продовжує цикл інтерв’ю з українськими підприємцями в Польщі, учасниками варшавського бізнес-клубу Nota Bene. Цього разу розмовляли з Дмитром Кожиченком — юристом, членом Асоціації адвокатів у Варшаві та засновником юридичної фірми JustiQ.

Уже понад 12 років він допомагає українцям та іншим клієнтам вести бізнес у Польщі, забезпечуючи юридичний супровід компаній і приватних осіб. Серед напрямів його роботи — корпоративне право, договірні відносини, інтелектуальна власність, захист персональних даних, працевлаштування іноземців та представництво в судах.

Дмитро Кожиченко розповідає, як змінилися запити українців, які ведуть бізнес у Польщі, наскільки місцеве законодавство сприятливе для підприємців і чому, на його думку, українці та поляки насправді не мають значних розбіжностей у менталітеті та здатні добре вести справи. Далі — пряма мова Дмитра Кожиченка.

Український бізнес у Польщі: від релокації до системного управління



На початку 2022 року до Польщі переїхало багато українських компаній. Серед моїх клієнтів були підприємці з Дніпра та Харкова, які через війну були змушені рятуватися та переносити бізнес за кордон. В Україні вони розвивали свої малі чи середні бізнеси й думали, як не втратити те, що створене за багато років праці. Після початку повномасштабного вторгнення потрібно було не лише врятувати бізнес, а й забезпечити його подальшу роботу в нових умовах.

Тоді ми допомагали відкривати компанії в різних галузях, зокрема у виробництві та IT. Деякі підприємці запускали міні-фабрики та виробничі майданчики.

Зараз, за моїми спостереженнями, кількість звернень щодо відкриття бізнесу зменшилася. Натомість зросла інша тенденція — потреба в юридичному впорядкуванні вже створених компаній.

На жаль, війна триває, і всі хочуть, щоб вона якнайшвидше закінчилася. Але бізнес мусить працювати, сплачувати податки, приносити дохід і мати з чого надсилати допомогу Україні.

Тому компанії дедалі більше уваги приділяють юридичній складовій своєї діяльності. Якщо раніше підприємці часто діяли в паніці, то тепер намагаються вибудувати системні процеси, щоб бізнес працював ефективно та відповідав вимогам польського законодавства.

Підприємці часто звертаються, щоб переглянути договори



В Україні структура бізнесу — одна, а в Польщі — зовсім інша.Недостатньо просто перенести компанію на новий ринок і продовжувати працювати за звичними правилами.

Маркетинг, стратегія розвитку, побудова відділу продажів і робота з клієнтськими пропозиціями — важливі складові бізнесу. Проте не менш важливо правильно організувати юридичні процеси.

Малі компанії не завжди мають ресурси для повноцінного юридичного супроводу. Але у компаній, які хочуть зростати і нарощувати потенціал, потреба збільшується. Коли підприємство переходить від малого до середнього бізнесу, виникає більше питань щодо корпоративної структури, договорів, відповідальності керівників і оформлення працівників.

Ця тенденція особливо помітна з 2024 року. Підприємці дедалі частіше звертаються по допомогу, щоб переглянути договори, правильно оформити відносини з контрагентами, визначити структуру компанії та впорядкувати кадрові процеси.Тим паче, якщо це B2B-сегмент.

Окремий напрям — захист персональних даних. Українські підприємці, зокрема у сфері IT, раніше не завжди приділяли достатньо уваги вимогам GDPR. У Польщі ці правила реально працюють, тому компаніям доводиться адаптуватися: готувати необхідну документацію, отримувати згоди на маркетингові комунікації та належно організовувати роботу з персональними даними.

Отже, головна зміна полягає в тому, що підприємці рідше звертаються лише для відкриття компанії, а частіше — для впорядкування її внутрішніх процесів.

Чому юридичний супровід важливий ще на старті



Юридичні помилки, допущені на початку, згодом можуть дорого коштувати компанії. Йдеться не про те, що юристи одразу ж збільшать ваш чек чи обсяги продажів. Проблема в тому, що виправляти неправильно оформлені документи та відносини зазвичай складніше, ніж одразу побудувати їх правильно.

Це можна порівняти зі складанням конструктора Lego: якщо послідовно з’єднувати елементи, поступово формується цілісна система. Так само варто розвивати юридичну структуру бізнесу — крок за кроком.

У Польщі компанію, зокрема товариство з обмеженою відповідальністю — Sp. z o.o., — можна зареєструвати самостійно через електронну систему S24. Для цього доступні стандартні шаблони документів, які можна заповнити інтуїтивно. Але проста реєстрація не завжди враховує перспективи розвитку конкретного підприємства.

Якщо власники планують залучати інвестиції, працювати з партнерами, розподіляти прибуток або визначати відповідальність за окремі напрями, ці питання варто продумати заздалегідь.

Наприклад, стандартний статут не завжди дає змогу детально врегулювати всі домовленості між співвласниками. Якщо буде потреба, ви можете змінити лише пару нюансів у шаблоні, який вам надає Міністерство юстиції. Якщо згодом статут потрібно буде змінювати, це потребуватиме додаткового часу та ресурсів.

Як нечіткий розподіл обов’язків створює ризики для співвласників



На практиці трапляються ситуації, коли кілька партнерів створюють компанію та неформально розподіляють між собою обов’язки: один відповідає за фінанси, другий — за клієнтів, третій — за інший напрям роботи. Однак ці домовленості не закріплюються належним чином у документах.

Поки бізнес працює успішно, партнери можуть не бачити проблеми. Але коли виникає конфлікт або компанія зазнає збитків, довести, хто саме відповідав за певний напрям, стає набагато складніше.

Якщо розподіл повноважень і відповідальності не задокументований, керівникам може бути важко довести, що вони не контролювали конкретний процес. У результаті виникають юридичні спори, які перекладаються на час та кошти. І не завжди все можна вирішити.

Законодавство передбачає строки для певних юридичних дій. Якщо їх пропустити, виправити ситуацію згодом може бути складно або взагалі неможливо.

Тому підприємцям варто заздалегідь визначати корпоративну структуру, повноваження керівників і порядок ухвалення рішень. Це допомагає зменшити ризики та уникнути витрат, яких можна було б не допустити.

Коли корпоративний конфлікт стає юридичною проблемою



Уявімо компанію, яку створили троє співвласників. Кожен відповідав за свій напрям, але відповідні домовленості належним чином не оформили. Бізнес працював два-три роки, а потім між партнерами виник конфлікт.

Один зі співвласників «бряцнув ключами», залишив компанію та вийшов з управління. Однак документи не давали чіткого розуміння, хто за що відповідав і які зобов’язання залишалися за кожним із партнерів.

Компанію свого часу зареєстрували за спрощеною процедурою через S24. Поки все працювало, партнери не думали підписувати контракти чи додаткові угоди. Потім до компанії виникли претензії від контрагентів, зокрема щодо відшкодування збитків.



Виникає дилема. Двоє співвласників, які залишилися в управлінні, могли не займатися напрямом, через який виникли проблеми. Проте це саме собою не звільняє їх від відповідальності за управління компанією.

Чому усних домовленостей недостатньо



За польським законодавством учасник Sp. z o.o. за загальним правилом не відповідає особистим майном за зобов’язаннями компанії, по великому рахунку, тільки до суми свого статутного капіталу.Зазвичай, як ми знаємо, статутний капітал робиться мінімальним 5–10 тисяч злотих і все. А відповідальність з якоїсь галузі там 100 000 злотих. Він свою частинку віддасть, якщо до цього дійде.Але за виконання зобов'язання відповідає фірма.

Він вийшов зі складу команди відповідно до законодавства. Як управлінець компанії чи директор, він відповідає лише за період, коли обіймав цю посаду. Однак наслідки його дій могли настати вже після його виходу.

Тоді важко довести, що ці наслідки пов’язані з його виходом або неналежним виконанням обов’язків. Особливо якщо між управлінцями не було документа чи договору, який чітко визначав би, хто за що відповідає.

Якщо стався певний випадок, контрагенти звернулися до фірми, і вона мусить за це відповідати. А управлінці кажуть, що вони за цей напрям не відповідали. Проте це не звільняє їх від відповідальності, адже за діяльність фірми відповідає управління загалом. Відповідає й сама фірма. Але якщо з якихось причин вона не має ліквідних активів, то розраховуватися нічим: обороти є, а фактично грошей немає. Хто тоді відповідатиме? Відповідно до законодавства — управління.

Однак якщо немає документів, усе зводиться до слова проти слова. Знаючи практику, можу сказати, що в суді буває по-різному, і не завжди вдається довести свою позицію. Ось вам конкретний приклад того, як виникає відповідальність і чому важливо враховувати строки її настання.

Працевлаштування в Польщі: важлива не лише назва договору



У Польщі працівників можна залучати на підставі трудового кодексу, за аналогією з Україною, або на підставі цивільно-правових угод. Однак вибір форми співпраці має відповідати фактичним відносинам між сторонами.

Проте тут теж є відмінність, адже відповідно до законодавства важливо, які наміри мали сторони під час укладення договору. Наприклад, ми з вами уклали цивільно-правовий договір, але фактично ви виконуєте роботу як мій найманий працівник: працюєте з дев’ятої до п’ятої, під моїм керівництвом, у визначеному місці та у встановлений час тощо.

Відповідно, стаття 22 Кодексу праці Польщі визначає, що це трудові відносини (Art. 22)

§ 1. Вступаючи у трудові відносини, працівник зобов'язується виконувати роботу певного виду для роботодавця та під його керівництвом у місці та час, визначених роботодавцем, а роботодавець зобов'язується наймати працівника за винагороду.

§ 11. Працевлаштування на умовах, зазначених у § 1, є працевлаштуванням на основі трудових відносин, незалежно від назви договору, укладеного сторонами

Тому під час перевірки значення має не лише назва документа, а й те, як фактично організована робота.

Зараз Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) отримала ширші повноваження й перевіряє, чи цивільні договори не приховують трудових відносин: які наміри мали сторони, чи було підпорядкування, які права та обов’язки передбачалися.

Які ризики виникають через неправильне оформлення працівників



Дедалі більше компаній звертаються до нас, щоб проаналізувати наявні договори та перевірити, чи відповідають вони законодавству. Важливо з’ясувати, чи справді йдеться про цивільно-правову співпрацю, чи така форма використовується замість трудового договору, щоб зменшити витрати або кадрове навантаження. На це треба дуже зважати.

Дотримання правил працевлаштування особливо важливе для компаній, які залежать від праці іноземців. Порушення можуть призвести не лише до штрафів, а й до обмеження найму іноземних працівників упродовж трьох років.



Через це компанія просто впаде, якщо тримається на такій робочій силі. Тому штрафи у 30 тис. злотих — це одне. А якщо є така заборона, і фірма більше не може взяти працівників,то доведеться відкривати інші бізнеси.

Спроби виправити ситуацію після перевірки потребують часу та додаткових коштів. Іноді підприємці змушені перебудовувати кадрові процеси й переглядати організацію роботи.



Інтелектуальна власність: помилки, які можуть позбавити прав на продукт



Ми супроводжуємо реєстрацію торговельних марок і патентів, а також допомагаємо IT-компаніям оформлювати перенесення авторських прав.

Показовий приклад — компанія наймає розробника для створення програмного коду, але неправильно оформлює перенесення авторських прав. У результаті бізнес не може повноцінно розпоряджатися створеним продуктом. Крім того, неналежне оформлення документів може обмежити доступ до податкових програм, наприклад (koszty uzyskania przychodów), KUP-20%, KUP-50%. Це перекладається на бюджет компанії. Зрозуміло, що такі контракти дорого коштують і по часу, і по грошах.

Проблеми нерідко виникають після конфлікту між замовником і розробником. Наприклад, сторони припиняють співпрацю, а розробник відмовляється підписувати документи, необхідні для передавання прав.

Під час аналізу договору може з’ясуватися, що контракт дійсно поганий: замовник не отримав майнових прав узагалі або отримав лише обмежену ліцензію. А ліцензія у вас закінчилася, бо її термін — лише один рік. І ви не маєте права на використання або мусите за це додатково платити.

Тому під час укладання договорів із розробниками важливо чітко визначати, кому належать майнові права, в якому обсязі вони передаються та як довго компанія може використовувати створений продукт.

Захист персональних даних: маркетингові інструменти та юридичний контроль



Ми допомагаємо компаніям розробляти документи та регламенти щодо захисту персональних даних, зокрема ті, що стосуються маркетингу. Як бачимо, з розвитком штучного інтелекту та цифрових каналів маркетингові інструменти стають дедалі різноманітнішими. Компанії взаємодіють із клієнтами через електронну пошту, Instagram, TikTok, WhatsApp та інші платформи.

Але це має бути правильно врегульовано.Не можна надсилати спам лише тому, що людина колись залишила свої дані чи зайшла на сайт, де без її відома зібрали дані через cookies. Банери на згоду часто приховують або оформлюють так, що без натискання не можна переглянути сайт. Більшість людей натискає, не звертаючи уваги на умови, а потім дивується тисячам листів. А тому, що фактично вони дали згоду на розсилку.

Тому органи захисту персональних даних суворо це контролюють. В інтернеті та пресі можна побачити повідомлення про перевірки навіть великих компаній і корпорацій, на які за порушення накладають багатомільйонні штрафи.

Коли стається витік даних, це також часто залишається без належного контролю. Зараз багато хакерів зламують системи компаній і отримують доступ до конфіденційної інформації.

Це теж серйозна проблема. Наприклад, якщо було розголошено дані PESEL — це як ідентифікаційний номер платника податків в Україні. Для звичайної людини це може мати дуже негативні наслідки. Зловмисники можуть використовувати викрадені персональні дані, щоб видавати себе за цю людину, оформлювати на її ім’я кредити або вчиняти інші шахрайські дії.



Українські та польські підприємці: у чому відмінності



Зараз я переважно бачу таку тенденцію: українці все ж намагаються асимілюватися тут, у Польщі, працювати за місцевими законами й враховувати особливості польського менталітету. Адже вони залучають і польських клієнтів — як у сегменті B2B, так і в B2C.

Я б не сказав, що в нас є якісь кардинальні відмінності в ментальності. Радше йдеться про те, що люди тікали від війни, рятували бізнес і звикли вести його по-своєму. Ці підходи відрізнялися від польських.

Наприклад, наші люди не так звикли користуватися кредитами, лізингом чи офіційними державними позиками. А в Польщі життя було більш розміреним, і місцеві підприємці до цього звикли. Вони, наприклад, отримують підтримку від європейських чи місцевих грантів, працюють із цією допомогою й особливо нікуди не поспішають.

А наші люди зазвичай поспішали, бо потрібно було швидко запустити фірму й почати щось робити. Зараз уже активніше розвивають різні програми підтримки, але раніше такого не було. Тому українці намагалися підкорити цей ринок своїми послугами. Це добре видно хоча б на прикладі ресторанів.

Коли, наприклад, наші ресторани вийшли на польський ринок, якість послуг і навіть зовнішній вигляд цих закладів кардинально відрізнялися від польських. В інтернеті було багато хейту й навіть закликів не відвідувати їх. Адже ці заклади справді були кращими й становили серйозну конкуренцію польським рестораторам.

Це теж одна з відмінностей. Але зараз наші підприємці більше намагаються бути схожими на поляків: позиціонувати себе насамперед як бізнес, адаптуватися до місцевого ринку та не сприйматися тут як чужі.

Законодавчі зміни в Польщі: на що варто звернути увагу іноземним підприємцям

Ключові зміни стосуються всіх — це найм працівників. Регулятор змінив законодавство й починає посилювати контроль. Поки перевірок небагато.

На навчанні від консалтингової корпорації EY ми розглядали практику їх проведення. За наведеними даними, наразі відбулося до 100 перевірок. Переважно перевіряють великі корпорації, компанії з імовірними порушеннями або ті, на які надходили скарги.

Раджу переглянути контракти та форми співпраці: як укладалися договори, яку роботу люди виконують фактично та чи є підстави переходити з трудових договорів на цивільні або навпаки. Значення мають навіть дрібні нюанси — аж до того, звідки людина пише мейл.

Перевіряють не лише назву цивільно-правового чи B2B-контракту, а й фактичні умови роботи: чи не приховує надання послуг трудові відносини.

На підставі перевірки орган може звернутися до суду, адже змінити форму працевлаштування можна лише через суд. Там і визначають, чи правомірно ви укладаєте такі договори.

Зараз також популярні індивідуальні інтерпретації за вашим запитом щодо залучення працівників за цивільно-правовими договорами. Якщо ж більшість працівників оформлені за трудовими договорами, зазвичай питань не виникає.

Перевіряють правильність виплати зарплат і доплат, але найбільше уваги приділяють цивільно-правовим договорам, особливо договорам підряду (umowa o dzieło). З’ясовують, чи належно оформлені працівники та чи має робота кінцевий результат, адже договір підряду — це договір результату. Наприклад, чи не оформлена офіціантка за таким договором лише для оптимізації витрат і податків.

Змін у законодавстві дуже багато, і навіть ми не завжди встигаємо за всіма стежити. Тому користуємося правовими системами, зокрема LEX і Legalis, які популярні серед юристів у Польщі. Підписки на потрібні системи дозволяють одразу отримувати повідомлення про зміни. Це важливо, бо обсяг інформації величезний, а поточних завдань теж чимало.

Коли клієнти звертаються по консультацію, ми перевіряємо зміни в конкретній галузі — будівництві, косметології чи іншій. Потім готуємо юридичний висновок: що змінилося і що потрібно скоригувати з огляду на ситуацію компанії.

Польща та інші європейські країни: де простіше вести бізнес



Ми співпрацюємо з колегами в різних країнах Європи, зокрема на Кіпрі, який популярний серед наших співвітчизників, а також в Іспанії та Італії. Можу поділитися своєю суб’єктивною думкою, спираючись на відповіді колег-юристів, які працюють у цих країнах і добре знають місцеве законодавство. Якщо говорити загалом, там регулювання більш формалізоване, ніж у Польщі.

Звісно, усе залежить від того, як на це дивитися. Для нас, юристів, важливі деталі, а їх там дуже багато. У нас є клієнти, які вели в цих країнах господарську діяльність, але потім поверталися, бо їм було психологічно складно з усім цим справлятися. За їхнім досвідом, вести бізнес там було набагато складніше, ніж у Польщі.

Мені подобається, що Польща дає певну гнучкість: не кожна формальність має бути виконана ідеально, буква в букву. Зрозуміло, закон передбачає багато вимог, але на практиці тут можна нормально вести діяльність без зайвих складнощів і водночас без сірих зон чи обходу законодавства.

Усі ми знаємо: якщо є можливість інтерпретувати закон на свою користь, то, звичайно, нею можна скористатися. Але якщо порівнювати різні країни, то, наприклад, у Польщі все зрозуміліше. І робота державного апарату, і процедури отримання тих самих ліцензій чи концесій там набагато простіші та прозоріші.

Є сайт business.gov.pl, де можна зайти й прочитати практично про все, що вас цікавить. Там справді багато інформації, але треба знати, що саме шукати. Повертаючись до того, що я вже казав: інформації загалом дуже багато, і не вся вона правдива. Люди щось читають або просто вводять у ChatGPT запит: знайди мені цю інформацію. Але це не означає, що він знайде саме те, що потрібно.

Натомість можна зайти на офіційні сайти й почитати там. Ми теж так робимо, якщо в чомусь не впевнені. Буває, що ми інтерпретуємо закон одним чином, а судові рішення вказують на інше. Тоді ми телефонуємо до відповідного органу й запитуємо, яка в нього практика та як він бачить цю ситуацію.

Або офіційно звертаємося по роз’яснення, чи просто надсилаємо запит: у нас є конкретна ситуація, на підставі цього закону ми розуміємо її так і так, але, будь ласка, поясніть, чи правильно ми її трактуємо. І зазвичай нам відповідають. Можливо, не в ті строки, у які нам хотілося б, але, скажімо так, в Іспанії з термінами ще гірше. Там є «маньяна», і невідомо, коли вона настане.

У Польщі все залежить від того, яка саме інформація потрібна, але доступ до неї можна отримати. Навіть звичайна людина може знайти її без юристів чи юридичної допомоги — хоча б для того, щоб почитати й зрозуміти, чи їй це потрібно і чи в правильному напрямку вона рухається. Або, наприклад, з’ясувати, що вона зробила не так, на що варто звернути увагу і як зробити правильно. Зараз із цим немає особливих проблем.

Тому я вважаю, що Польща відкрита до бізнесу й дає можливості нормально його вести. Звичайно, формальності та різні адміністративні вимоги ніхто не скасовував — зокрема й ситуації, коли для одного документа потрібен інший. Але те саме є і в Україні, і в інших країнах: у США, Іспанії, на Кіпрі. Так працює бюрократія.

Спеціалізація юридичної фірми: чому зосередилися на корпоративному праві



За 12 років юридичної практики я працював у різних юридичних фірмах — як великих, так і менших, зокрема, займався питаннями у фінансовій сфері. Юридичну освіту я здобув теж і в Україні за напрямом фінансово-економічної безпеки й певний час працював у цій галузі.

Зараз разом із партнерами та командою розвиваємо нашу юридичну фірму в напрямі корпоративного супроводу клієнтів. Переважно працюємо із сегментом B2B — малим і середнім бізнесом.

Водночас у нас були різні проєкти. Нам цікаво долучатися до окремих завдань, зокрема, коли великі компанії залучають нас до роботи над конкретними проєктами. Один з останніх стосувався вдосконалення SaaS-продуктів, підготовки документації та супутніх питань. При цьому ми чітко розуміємо, які завдання можемо взяти на себе та якісно виконати.

Для себе ми обрали напрям корпоративного права, тому що він нам подобається, ми його розуміємо й маємо відповідні знання. Бачимо, що нам вдається працювати в цій сфері, і раді, що клієнти звертаються до нас. Із задоволенням їм допомагаємо.

Саме тому намагаємося спеціалізуватися: законодавство дуже об’ємне, і якщо розпорошуватися на все, неможливо бути хорошим фахівцем у кожній галузі. Важливо зосередитися на конкретному напрямі, глибоко його розуміти, стежити за змінами й знати, як застосувати ці знання на користь клієнта.

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