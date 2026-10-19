Український бізнес зобов'язали облаштувати укриття або безпечні простори до 4 грудня

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До 4 грудня 2026 року завершується тримісячний перехідний період, запроваджений постановою Кабінету Міністрів №1092, за яким компанії без власних бомбосховищ мають забезпечити захист працівників і відвідувачів.

Для продовження роботи у звичайному режимі за жовтого рівня загрози підприємства повинні облаштувати захисні споруди, укриття або спеціальні «безпечні простори» всередині будівель, що захищають від побічної дії засобів ураження та вибухової хвилі.

Крім того, роботодавці зобов'язані розмістити на входах або фасадах інформаційні таблички про наявність чи відсутність укриття, встановити чіткий алгоритм дій під час тривоги та забезпечити належне сповіщення людей про загрозу.

Джерело: Міністерство економіки України.

Нагадаємо, на пасажирських станціях Київської області розпочали встановлення модульних укриттів для захисту пасажирів і персоналу.

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