0:00 / 0:00

Українським фермерським господарствам загрожує хвиля банкрутств уже навесні 2027 року через скорочення експорту зерна, зростання виробничих витрат та вичерпання фінансових резервів на тлі війни. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними видання, у поточному сезоні експорт українських зернових впав приблизно на третину, що призвело до накопичення непроданої продукції на складах і тиску на внутрішні закупівельні ціни. Водночас фінансовий запас міцності агровиробників майже вичерпано, а доступ до банківського кредитування залишається обмеженим через воєнні ризики.

Додатковий тиск на сектор чинять подорожчання пального й мінеральних добрив, а також почастішалі російські удари по підприємствах переробки та логістичній інфраструктурі. Поєднання падіння доходів і зростання витрат може ускладнити проведення весняної посівної кампанії 2027 року для частини господарств, хоча наразі йдеться про потенційний ризик, а не про зафіксовану масову зупинку роботи підприємств.

Джерело: Bloomberg.

Станом на 1 жовтня українські аграрії мали близько $2 млрд власних коштів. За прогнозом міністра агрополітики Тараса Висоцького, до 1 січня 2027 року вільних грошей на рахунках уже не залишиться.

Українські агрокомпанії дедалі частіше розглядали можливість відкласти збирання частини врожаю кукурудзи до весни 2027 року. Серед причин — низькі закупівельні ціни, високі витрати на сушіння зерна та нестабільна робота експортних каналів.

Читай нас у