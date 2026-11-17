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«Укрзалізниця» виставила на електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі перші об'єкти непрофільної та надлишкової нерухомості. Зокрема, на торги виставили майно «Адабаського кар'єру» у Кіровоградській області та низку інших об'єктів у різних регіонах країни.

Про початок масштабного продажу непрофільних активів компанія оголосила ще у вересні під час зустрічі з представниками ринку нерухомості, де потенційним покупцям презентували 25 об'єктів. Після прояву інтересу з боку ринку фахівці провели незалежну оцінку вартості майна та повністю підготували лоти до продажу.

Загалом у межах програми оптимізації витрат на аукціони виставлятимуть адміністративні та службові будівлі, складські й виробничі приміщення, торговельні об'єкти, заклади громадського харчування, а також спортивно-оздоровчі комплекси. Вони розташовані у Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Участь в аукціонах можуть взяти інвестори, девелопери та представники бізнесу.

В «Укрзалізництві» наголошують, що частина цього майна роками не використовувалася в операційній діяльності, проте компанія продовжувала витрачати кошти на його утримання. Продаж надлишкової нерухомості дозволить скоротити ці витрати та залучити додаткові кошти, а нові власники зможуть дати цим об'єктам друге життя.

Про це Укрзалізниця повідомляє у Телеграм.

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