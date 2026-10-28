Unilever прискорює підвищення цін наприкінці 2026 року та у 2027-му — Cyprus Mail

Unilever очікує, що темпи підвищення цін прискоряться у четвертому кварталі 2026 року та протягом 2027-го через зростання витрат, пов’язаних із війною США та Ізраїлю з Іраном, повідомляє Cyprus Mail.

Генеральний директор Unilever Фернандо Фернандес заявив, що середній рівень цін у 2027 році буде вищим, ніж у 2026-му. За його словами, компанія прискорює перегляд цін, оскільки має більше ясності щодо ситуації з витратами, але прагне зберегти баланс між обсягами продажів і ціноутворенням.

Квартальні результати

У третьому кварталі базові продажі Unilever зросли на 5,2%, перевищивши консенсус-прогноз аналітиків у 4,8%. Обсяги продажів збільшилися на 2,9%, а ціни — на 2,3%.

Компанія зберегла прогноз щодо продажів і рентабельності на 2026 рік та очікує близько 5% зростання базових продажів у другому півріччі. Також Unilever прогнозує приріст обсягів продажів за підсумками року щонайменше на 3%, тоді як раніше очікувала зростання приблизно на 3%.

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За даними видання, цього року Unilever уже змогла перекласти частину зростання вартості сировини на покупців без шкоди для обсягів продажів. Водночас у третьому кварталі приріст обсягів був повільнішим, ніж у другому, зокрема через продовольчий напрям.

Реакція інших виробників

Про ризик подальшого підвищення цін у 2027 році також повідомляли Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestle та Reckitt. Procter & Gamble, зокрема, попередила, що зростання витрат на сировину, енергію та перевезення може вплинути на її річний прибуток.

Акції Unilever у середу впали на 3,4%. Компанія продовжує переорієнтацію на сегменти краси та особистого догляду: Фернандес раніше домовився про виокремлення продовольчого бізнесу Unilever та його об’єднання з американським виробником спецій McCormick.

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