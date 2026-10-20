United Airlines знизила прогноз прибутку через дорожче пальне — CNBC

Авіакомпанія United Airlines знизила прогноз скоригованого прибутку на 2026 рік через подорожчання пального. У четвертому кварталі перевізник очікує скоригований прибуток у межах від 50 центів до 1,50 долара на акцію, тоді як аналітики Волл-стріт прогнозували 1,76 долара на акцію, повідомляє CNBC.

Новий прогноз

Навіть за верхньої межі квартального прогнозу скоригований прибуток United Airlines за весь 2026 рік не перевищить 7,22 долара на акцію. У середині липня компанія очікувала річний показник у діапазоні від 9 до 11 доларів на акцію.

Перевізник розраховує, що в четвертому кварталі в середньому платитиме за пальне 4,80 долара за галон. У третьому кварталі середня ціна становила 3,90 долара за галон. Зростання вартості пального цього року збільшило витрати авіакомпаній на мільярди доларів, попри високий попит на перельоти та підвищення тарифів.

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Результати третього кварталу

За три місяці, що завершилися 30 вересня, чистий прибуток United Airlines зріс на 8,5% у річному вимірі — до 1,03 млрд доларів, або 3,14 долара на акцію. Роком раніше компанія отримала 949 млн доларів чистого прибутку, або 2,90 долара на акцію.

Виручка в третьому кварталі збільшилася на 17,4% — до 17,88 млрд доларів проти 15,23 млрд доларів роком раніше. Скоригований прибуток на акцію становив 2,54 долара за прогнозу аналітиків у 2,57 долара, а виручка майже збіглася з очікуванням ринку в 17,9 млрд доларів.

Попит на перевезення

Пасажирський дохід на одиницю перевезень на внутрішніх рейсах зріс на 14,5% у річному вимірі, а на міжнародних — на 17,4%. У CNBC назвали це ознакою вищих тарифів. United Airlines також повідомила, що кількість пасажирів зросла більш ніж на 2% порівняно з минулим роком.

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