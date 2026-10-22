Уряд схвалив законопроєкт про нові правила оподаткування імпорту електроенергії

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Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт щодо зміни правил оподаткування операцій з електроенергією для підготовки до об'єднання українського та європейського енергоринків.

Документ передбачає звільнення імпорту електроенергії від ПДВ, запуск принципу зворотного нарахування податку для оподатковуваних дилерів та встановлення ставки акцизу на рівні 2,8 євро за МВт·год. Основні зміни мають набрати чинності з 1 січня 2029 року в межах гармонізації українського законодавства з нормами ЄС та виконання умов для отримання макрофінансової допомоги.

Джерело: Міністерство фінансів України.

У серпні 2026 року Україна майже вдвічі більше електроенергії експортувала, ніж імпортувала. За даними Energy Map, експорт за місяць зріс на 63,8% порівняно з липнем і сягнув 380,9 тис. МВт·год.

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