Ужгород удвічі випередив Київ за вартістю оренди житла

0:00 / 0:00

За даними аналітичної статистики платформи ЛУН, в Ужгороді зафіксовано стрімке зростання ставок на оренду житла, які за останні місяці злетіли на 82%. У результаті Закарпатський обласний центр стабільно утримує першість у загальнонаціональному рейтингу, а середні розцінки тут уже більш ніж удвічі перевищують показники столиці.

За актуальними даними, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді сягає орієнтовно 800 доларів США (близько 36 тисяч гривень), тоді як у Києві аналогічне житло коштує в середньому 360 доларів США (близько 16–17 тисяч гривень). Через це Київ перемістився аж на восьме місце серед українських міст за рівнем орендних цін.

Експерти ринку пояснюють таку диспропорцію новою хвилею підвищеного попиту на житло в західних регіонах України, зумовленою факторами безпеки, розширенням релокованого бізнесу та наближенням зимового періоду.

Джерело: LIGA.net.

За останні два місяці в Україні зафіксовано суттєві зміни на ринку оренди житла: у Києві кількість пропозицій зросла на 66 відсотків, в Одесі — більш ніж утричі, тоді як у більшості міст на заході країни вибір житла стрімко скоротився.

Читай нас у