В Індії відкрили прийом заявок на IPO Jio Platforms на $3,2 млрд — Channel NewsAsia

В Індії 21 жовтня відкрили прийом заявок на первинне публічне розміщення акцій Jio Platforms на суму 3,2 млрд доларів. Це найбільший продаж акцій в історії країни та перше IPO конгломерату Reliance Industries мільярдера Мукеша Амбані за два десятиліття, повідомляє Channel NewsAsia.

Умови розміщення

Компанія встановила ціновий діапазон у 1065–1119 рупій за акцію. Подати заявки можуть роздрібні інвестори, працівники та акціонери Reliance; прийом заявок завершиться у п’ятницю. Приблизно третину акцій, запропонованих у межах IPO, зарезервували для роздрібних інвесторів.

За максимальною оцінкою вартість Jio Platforms може сягнути 108,3 млрд доларів. Початок торгів акціями запланований на 28 жовтня, а компанія потенційно стане однією з найбільших в Індії за ринковою капіталізацією.

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Інтерес інвесторів

Цього тижня Jio Platforms уже розподілила акції на 853 млн доларів серед глобальних і внутрішніх інвесторів, зокрема Abu Dhabi Investment Authority та BlackRock. Заявки на частину акцій, зарезервовану для цих інвесторів, перевищили 25 млрд доларів.

Jio Platforms підтримують Meta, Google та інституційні інвестори. Компанія об’єднує найбільшого телекомунікаційного оператора Індії з понад 500 млн абонентів; це другий за величиною оператор, що працює в межах однієї країни, після China Mobile.

Телекомунікаційний бізнес Jio, яким керує син Амбані Акаш, почав роботу у 2016 році. Компанія швидко наростила частку ринку завдяки дешевому мобільному інтернету та безкоштовним голосовим дзвінкам. За рік до березня Jio Platforms отримала близько 3,2 млрд доларів прибутку за виторгу 15,5 млрд доларів, причому приблизно 90% обох показників забезпечив телекомунікаційний підрозділ.

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