В Італії погодили план Electrolux із 902 добровільними звільненнями — ANSA English

Уряд Італії та профспілки досягли з виробником побутової техніки Electrolux угоди щодо нового плану роботи компанії в країні. Він передбачає 902 добровільні звільнення — майже вдвічі менше за 1719 робочих місць, про скорочення яких шведська компанія повідомляла у травні.

Добровільні звільнення

Як повідомляє ANSA English, примусових звільнень за новою домовленістю не буде. Усі 902 звільнення мають відбутися за програмами добровільного виходу з компанії з фінансовими стимулами та за підтримки державних механізмів соціального захисту.

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Міністр підприємств і «Зроблено в Італії» Адольфо Урсо заявив, що угода має захистити працівників і зберегти всі виробничі майданчики Electrolux в Італії. За його словами, інвестиції мають забезпечити довгострокові перспективи виробництва.

Інвестиції та виробництво

Electrolux інвестує понад 100 млн євро в італійські заводи. Наприкінці дії плану у 2029 році підприємства компанії в Італії мають випускати близько 3,2 млн одиниць техніки на рік. Наразі цей показник становить приблизно 3,6 млн одиниць.

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