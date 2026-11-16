В Україні 16 листопада змінилися ціни на різні види пального

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На окремих АЗС дизельне пальне за добу втратило в ціні 1 грн за літр, тоді як автогаз у мережі «БРСМ-Нафта» додав 46 копійок. Середня вартість бензину А-95 становить 88,49 грн/л, дизеля – 103,42 грн/л.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 100,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – на 1 грн/л, до 103,90 грн/л. Водночас вартість бензину та автогазу залишилася незмінною.

В Окко дизельне пальне та ДП+ подешевшали на 1 грн/л – до 104,90 грн/л та 107,90 грн/л відповідно. У WOG та Socar ціни на всі представлені види пального залишилися на попередньому рівні. Зокрема, у WOG автогаз коштує 63,50 грн/л, дизельне пальне – 105,90 грн/л, а ДП+ – 108,90 грн/л.

В «Укрнафті» преміальне дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 103,90 грн/л. Водночас ціни на бензин, звичайний дизель та автогаз залишилися незмінними.

У мережі KLO вартість усіх представлених видів пального також не змінилася. Зокрема, бензин А-95 коштує 84,90 грн/л, дизельне пальне – 103,90 грн/л, ДП+ – 107,90 грн/л, а автогаз – 62,90 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подорожчав на 5 коп./л – до 86,04 грн/л, тоді як дизельне пальне подешевшало на 1,55 грн/л – до 100,44 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 46 коп./л – до 59,45 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 91,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л. Найдорожчий автогаз продають в Окко та Socar – 63,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 59,45 грн/л.

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