В Україні обговорили перспективи індустріальних парків та залучення інвестицій

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В Україні зареєстровано 130 індустріальних парків, однак реально працюють лише трохи більше ніж 40. Однією з головних проблем розвитку галузі залишається залучення іноземного капіталу.

Про це йшлося під час круглого столу «Індустріальні парки України: інвестиції та відбудова промисловості», який відбувся 30 жовтня в Укрінформі.

За даними, представленими під час заходу, сукупний обсяг інвестицій в індустріальні парки за підсумками першого кварталу 2026 року становив 45,18 млрд гривень.

Водночас частка іноземних інвесторів залишається низькою — близько 3%. Серед основних перешкод для залучення капіталу називали воєнні ризики та недостатній захист інвестицій.

Також учасники звернули увагу на проблеми з інфраструктурою. Зокрема, електроенергія доступна у 46% індустріальних парків, а водопостачання — у 40%.

Під час обговорення представник Національної асоціації лобістів України Олексій Шевчук заявив, що індустріальні парки мають стати однією з основ нової економічної моделі повоєнної України.

За його словами, асоціація разом із командою працює над законодавчими пропозиціями для уряду та профільних комітетів Верховної Ради. Вони мають посилити захист іноземних інвесторів і спростити залучення міжнародного капіталу.

Серед запропонованих змін — поділ індустріальних парків за спеціалізацією: екологічні, енергетичні, цифрові та технологічні парки, а також окремі майданчики для виробництва товарів подвійного використання.

Шевчук також виступив за запровадження міжнародних механізмів захисту інвесторів, зокрема можливості використання іноземного арбітражу, та запропонував податкову модель «4 × 4». Вона передбачає чотирирічний перехідний період із поступовим щорічним збільшенням податкової ставки на чотири відсоткові пункти.

Окремо він наголосив на необхідності створення інституту оператора індустріального парку, який надаватиме іноземним компаніям комплексний супровід — від юридичних і бухгалтерських послуг до логістики, страхування та кадрової підтримки.

«Один оператор. Одне вікно. Один зрозумілий механізм входження на ринок», — пояснив Шевчук.

Ще однією важливою умовою залучення інвестицій він назвав страхування воєнних ризиків, яке має охоплювати пошкодження виробничих потужностей, втрату обладнання та переривання господарської діяльності.

Також Шевчук запропонував організувати міжнародне інвестиційне roadshow, щоб представити можливості українських індустріальних парків закордонним інвесторам. Серед цільових орієнтирів він назвав досягнення 25% річного приросту інвестицій у визначених прикордонних регіонах у 2027–2028 роках.

Розвиток індустріальних парків розглядають як один із напрямів відновлення української промисловості, створення нових виробництв і залучення інвестицій в економіку. Водночас запропоновані Шевчуком законодавчі зміни ще потребують опрацювання та ухвалення.

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