В Україні прогнозують подальше зростання цін на автогаз у листопаді

0:00 / 0:00

Зростання роздрібних цін на автогаз в Україні триватиме протягом листопада через глобальний дефіцит ресурсу та логістичні ускладнення.

За даними консалтингової групи «А-95», у другій половині місяця вартість пального на окремих станціях АЗС може досягти позначки 66 грн/л, після того як упродовж жовтня середня ціна зросла на 13,75 грн/л — до 57,66 грн/л, а станом на 6 листопада наблизилася до 60 грн/л (близько 1,45 USD/л).

Основною причиною подорожчання є скорочення виробництва у Країнах Перської затоки та обстріли цивільних суден Іраном, що спричинило боротьбу між Азією та Європою за американські обсяги скрапленого газу, скоротивши постачання з США до Північно-Західної Європи у жовтні на 17% та піднявши імпортні котирування на кордоні України до понад 1 500 USD/тонна. Додатковий ціновий тиск спричинений дефіцитом автогазу на ринках Румунії, Польщі та Литви, а також чергами на автомобільних пунктах пропуску та ризиками безпеки у Чорному морі.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

У жовтні 2026 року Україна імпортувала 156 тисяч тонн автомобільного бензину. Це на 7% менше, ніж за аналогічний місяць торік, однак на 12% більше за підсумками десяти місяців — загалом 1,42 млн тонн.

Станом на 31 жовтня 2026 року більшість найбільших мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. Водночас автогаз за добу подорожчав на заправках SOCAR, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта». Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального — 104,99 грн.

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

Середня ціна бензину А-95 на найбільших мережах АЗС України становила близько 90,91 грн за літр, а дизельного пального — 104,98 грн. Станом на 29 жовтня 2026 року автозаправні мережі оновили вартість пального.

Читай нас у