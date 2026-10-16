В Україні за три дні подорожчали певні продукти: оприлюднено перелік

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З 12 до 15 жовтня 2026 року в Україні зросли ціни на низку продуктів, зокрема помідори, курятину, банани, крупи та олію. За даними УНН, продуктовий кошик із семи позицій за цей період подорожчав на 1,94%.

В українських супермаркетах у період із 12 до 15 жовтня 2026 року зросли середні ціни на низку популярних продуктів. Найпомітніше подорожчали рожеві помідори, курятина та банани. Підвищення вартості також торкнулося круп і соняшникової олії. Хоча в більшості випадків ціни змінилися лише на кілька гривень, навіть такі короткострокові коливання поступово збільшують витрати українських родин на щоденні покупки.

За які продукти українцям уже доводиться платити більше, як змінилася вартість умовного продуктового кошика та які чинники можуть впливати на ціни в супермаркетах, розбирався УНН.

Найбільше за три дні зросла вартість рожевих помідорів. Якщо 12 жовтня кілограм у середньому коштував 112,33 грн, то 15 жовтня ціна піднялася до 115,67 грн. Таким чином, овоч подорожчав на 3,34 грн, або 2,97%.

Подібна тенденція спостерігається і в сегменті помідорів сорту «сливка». Їхня середня вартість збільшилася з 99,33 до 100,79 грн за кілограм. Приріст становив 1,46 грн, або 1,47%.

Обидва різновиди томатів уже перетнули позначку 100 грн за кілограм. Водночас рожеві помідори залишаються дорожчими за «сливку» майже на 15 грн.

Однією з можливих причин подорожчання є сезонне скорочення пропозиції. Восени на українському ринку поступово зменшується кількість овочів, вирощених у відкритому ґрунті. Натомість зростає частка тепличної продукції, собівартість якої залежить від витрат на опалення, електроенергію та підтримання необхідних умов вирощування.

На початку жовтня аналітики EastFruit також повідомляли про скорочення пропозиції помідорів на торговельних майданчиках і підвищення відпускних цін. Це могло створити передумови для подальшого подорожчання овочів у роздрібних мережах.

Водночас роздрібні ціни залежать не лише від вартості продукції у виробників. На них також впливають логістичні витрати, торговельні націнки та акційна політика конкретних супермаркетів. Тому зростання середньої ціни за три дні не означає, що помідори однаково подорожчали в усіх магазинах країни.

Серед м’ясних продуктів помітно подорожчала куряча тушка. Середня вартість кілограма зросла зі 114,25 грн 12 жовтня до 117,50 грн 15 жовтня. Різниця становила 3,25 грн, або 2,84%. За абсолютним приростом ціни курятина майже зрівнялася з рожевими помідорами.

Для покупців, які купують цілу тушку вагою понад кілограм, фактичне збільшення витрат буде відчутнішим. Наприклад, за тушку вагою 2 кг за середньою ціною 15 жовтня довелося б заплатити 235 грн. Трьома днями раніше аналогічна покупка коштувала б 228,50 грн.

На формування цін на курятину можуть впливати витрати виробників на комбікорми, електроенергію, ветеринарне обслуговування, транспортування та зберігання продукції.

Третє місце за темпами подорожчання посіли банани. За три дні середня ціна кілограма збільшилася з 76,33 до 78,13 грн. Фрукт подорожчав на 1,80 грн, або 2,36%.

На відміну від місцевих сезонних овочів, банани надходять до України переважно з-за кордону. Тому їхня вартість залежить від умов імпортних закупівель, міжнародної логістики, транспортування всередині країни та валютного курсу. Зміни курсу іноземних валют можуть позначатися на закупівельних цінах, оскільки розрахунки з постачальниками переважно здійснюються не в гривнях.

Подорожчання торкнулося і продуктів тривалого зберігання, які українці традиційно купують про запас.

Серед круп найбільше зросла ціна гречки. Середня вартість кілограма збільшилася з 82,57 до 84,10 грн. Приріст становив 1,53 грн, або 1,85%.

Для родин, які регулярно купують цю крупу, навіть таке незначне на перший погляд підвищення означає додаткові витрати. П’ять кілограмів гречки за цінами 15 жовтня коштували б 420,50 грн проти 412,85 грн трьома днями раніше.

На вартість гречки можуть впливати обсяги врожаю, пропозиція переробних підприємств, витрати на зберігання та доставлення до торговельних мереж.

Дещо менше змінилася ціна довгозернистого пропареного рису. Якщо 12 жовтня кілограм у середньому коштував 61,37 грн, то 15 жовтня — 62,20 грн.

Найменше серед проаналізованих продуктів подорожчала рафінована соняшникова олія «Олейна». Пляшка об’ємом 850 мл 12 жовтня коштувала в середньому 107,20 грн, а 15 жовтня — 107,67 грн. Приріст становив 47 копійок, або 0,44%.

Таке коливання поки не дає підстав говорити про суттєве подорожчання соняшникової олії загалом. Для оцінки ситуації на ринку потрібно враховувати динаміку цін за триваліший період і вартість продукції інших виробників.

На ціни бакалійних товарів також впливає акційна політика супермаркетів. Завершення тимчасових знижок або зміна асортименту можуть позначатися на середній вартості товарів навіть без підвищення відпускних цін виробниками.

Щоб оцінити вплив цінових змін на щоденні витрати, можна порівняти вартість умовного продуктового кошика із семи позицій.

До нього входять по одному кілограму рожевих помідорів, помідорів сорту «сливка», курятини, бананів, гречки та рису, а також одна пляшка соняшникової олії об’ємом 850 мл.

12 жовтня загальна вартість такого набору становила 653,38 грн. Уже 15 жовтня за аналогічний перелік продуктів довелося б заплатити 666,06 грн. Отже, за три дні умовний продуктовий кошик подорожчав на 12,68 грн, або приблизно 1,94%.

Найбільше на збільшення загальних витрат вплинули рожеві помідори та курятина. Разом ці дві позиції додали до вартості кошика 6,59 грн, тобто понад половину загального приросту.

Подорожчання окремих продуктів у період із 12 до 15 жовтня свідчить про короткострокове зростання цін на частину повсякденних товарів. Однак робити висновки про загальне прискорення продовольчої інфляції лише на основі семи позицій некоректно. Для повноцінної оцінки ситуації потрібно враховувати ширший асортимент продуктів, зміни цін протягом кількох тижнів або місяців, а також офіційні дані державної статистики.

Найближчим часом на вартість овочів може впливати сезонне скорочення пропозиції продукції відкритого ґрунту. Для імпортних фруктів важливими залишатимуться закупівельні ціни та логістика, а для м’яса й круп — виробничі витрати та співвідношення попиту і пропозиції.

Додатковим ризиком для продовольчого ринку залишаються можливі перебої з електропостачанням. Холодильне обладнання, склади, переробні підприємства та торговельні мережі залежать від стабільного доступу до електроенергії, тому проблеми з енергопостачанням можуть збільшувати витрати на зберігання й реалізацію продуктів.

Джерело: УНН

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