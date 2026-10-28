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Верховна Рада України 28 жовтня 2026 року ухвалила законопроєкт №16013, спрямований на посилення протидії фінансовому шахрайству. Документ передбачає кримінальну відповідальність за використання банківських рахунків і платіжних інструментів у незаконних схемах.

Законодавчі зміни стосуються так званих «дропів» — людей, які передають власні банківські рахунки або платіжні картки іншим особам для проведення незаконних фінансових операцій.

За такі дії передбачили штраф від 5 100 до 17 000 гривень.

Окрему відповідальність встановили для «дроповодів» — осіб, які організовують незаконне отримання, придбання, зберігання, передачу або збут чужих платіжних інструментів.

Їм загрожує штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Якщо такі дії вчинять повторно або організованою групою, покарання може становити до шести років позбавлення волі.

Мета законодавчих змін — посилити протидію фінансовому шахрайству та притягувати до відповідальності не лише організаторів незаконних схем, а й осіб, чиї банківські рахунки та картки використовують для проведення підозрілих операцій.

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