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Станом на 23 листопада 2026 року кілька великих мереж автозаправних станцій знову зменшили вартість пального. Середня ціна бензину А-95 становить 84,84 грн за літр, а дизеля — 99,64 грн.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з 22 листопада, у мережі UPG звичайний та преміальний дизель подешевшали на 1 грн/л. В Окко автогаз подешевшав на 2 грн/л, а решта видів пального – на 1 грн/л.

У WOG бензин А-95, А-95+, преміальний дизель та А-100 подешевшали на 1 грн/л. У мережі «БРСМ-Нафта» автогаз подорожчав на кілька копійок за літр, тоді як бензин А-95 та дизель подешевшали на кілька копійок.

У KLO бензин А-95, А-92 та А-100 подешевшали на 2 грн/л. Звичайний та преміальний дизель знизилися в ціні на 3 грн/л. В «Укрнафті» бензин А-92 та дизель подешевшали на 2 грн/л, а бензин А-95 – на 3 грн/л.

Найнижчу ціну на бензин А-95 серед мереж зафіксовано в «Укрнафті» – 79,90 грн/л. Найдорожче цей вид пального коштує в Socar – 89,90 грн/л. Найдешевший дизель серед актуальних пропозицій продають в «Укрнафті» – 98,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля – у Socar, 104 грн/л.

Автогаз найдорожчий в Socar – 64,90 грн/л. Найнижче значення в таблиці – 59,99 грн/л у «БРСМ-Нафта».

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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