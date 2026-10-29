Валовий продукт морської економіки Китаю сягнув 8,5 трлн юанів — ECNS

Валовий продукт морської економіки Китаю за перші дев’ять місяців 2026 року сягнув 8,5 трлн юанів, або близько 1,27 трлн доларів США. Це на 4,9% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Попередні дані в середу оприлюднило Міністерство природних ресурсів КНР, повідомляє ECNS. Цей показник є мірою морської економіки країни.

Суднобудування та морське обладнання

Суттєве зростання зафіксували у суднобудуванні та виробництві обладнання для морських інженерних робіт. Нові замовлення на будівництво суден, обсяг завершеного будівництва та портфель замовлень у перерахунку на компенсований валовий тоннаж зросли відповідно на 98,5%, 35% і 41,9%.

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Вартість нових замовлень на обладнання для морських інженерних робіт збільшилася на 123,3%. Частка цих замовлень на світовому ринку перевищила 80%.

Видобуток і портові перевезення

Видобуток нафти на морських родовищах зріс на 3,5%. Виробництво морської водної продукції всередині країни збільшилося на 4,6%, зокрема обсяги морської аквакультури — на 5,8%.

Вантажообіг у прибережних портах Китаю зріс на 1,6%, а контейнерообіг — на 4,7%.

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