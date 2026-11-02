Вартість автогазу в Україні може перевищити 60 гривень через дефіцит ресурсу в Європі

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Ціна скрапленого газу на українських автозаправних станціях найближчим часом може перетнути позначку 60 гривень за літр на тлі гострого дефіциту ресурсу на європейському ринку та блокування південних шляхів імпорту. Про це повідомив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

За оцінкою експерта, нестача пального зумовлена зростанням попиту та перерозподілом обсягів скрапленого газу на користь азійського регіону, де виробникам пропонують вищі ціни, а також зупиненням імпорту через річку Дунай з міркувань безпеки.

Найбільших труднощів зазнають регіональні компанії, тоді як мережі АЗС змушені закуповувати ресурс за підвищеними європейськими прайсами. Очікуване чергове підвищення цін алжирським виробником Sonatrach спричинить подальше зростання вартості автогазу на ринку.

Джерело: ЦЕ БАЗА.

Станом на 2 листопада великі мережі автозаправних станцій переглянули вартість деяких видів пального: на окремих АЗС подорожчали дизель і автогаз, тоді як у деяких мережах зафіксували зниження цін. За добу дизельне пальне та автогаз подорожчали на 1 грн за літр. Водночас бензин і дизель у частині мереж дещо здешевшали. Середня вартість бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн/л, дизельного пального — 105,79 грн/л.

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

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