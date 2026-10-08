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8 жовтня у Варшаві відбувся мітап «За межами банківської справи: вбудовані фінанси, AI та нова фінансова екосистема», присвячений ключовим тенденціям розвитку сучасного фінансового сектору. У заході взяли участь представники банківської та фінтех-індустрії, технологічних компаній і великих бізнес-екосистем.

Організаторами зустрічі виступили FinTech Poland, e100, myTU та PKO Bank Polski.

Серед учасників заходу була президентка Міжнародної платіжної асоціації (МПА), голова Комітету з питань фінансів Польсько-української господарської палати (PUIG) Галина Хейло.

За її словами, ключовою темою зустрічі стало переосмислення ролі фінансових послуг. Йдеться про перехід від моделі, у якій банк є окремою точкою взаємодії з клієнтом, до екосистемного підходу, коли фінансові інструменти інтегруються безпосередньо у сервіси, платформи та бізнес-процеси.

«Усі виступи були побудовані навколо того, що додаткова фінансова структура має охоплювати не лише оплати, а й включати різні послуги, які допомагають людям у різних ситуаціях, наприклад, в іншій країні», — зазначила Галина Хейло.



Фінансові послуги стають частиною інших сервісів



Однією з центральних тем мітапу стали вбудовані фінанси — модель, за якої банківські та платіжні послуги інтегруються безпосередньо у нефінансові продукти та сервіси.

Учасники обговорили, що відбувається, коли банківська послуга перестає бути самостійним продуктом і стає частиною ширшого клієнтського досвіду. Наприклад, фінансові інструменти можуть бути інтегровані у корпоративні платформи, транспортні сервіси, торговельні майданчики чи інші цифрові екосистеми.

Такий підхід дозволяє компаніям не просто здійснювати платежі, а формувати комплексні рішення відповідно до потреб конкретної галузі та клієнта.

Практичним прикладом такого підходу стало обговорення вбудованих банківських послуг для окремих галузей на прикладі проєкту E100.

Учасники розглянули, як фінансові інструменти можна інтегрувати безпосередньо у процес взаємодії бізнесу з клієнтом, зробивши їх частиною повсякденних операцій, а не окремою банківською процедурою.



Партнерство банків, фінтеху та великих платформ



Окрему увагу на зустрічі приділили можливостям співпраці між традиційними банками, фінтех-компаніями та великими бізнес-платформами.

У дискусії за участю представників E100, Visa та PKO Bank Polski йшлося про потенціал змішаних моделей, які поєднують клієнтську базу й масштаби великих організацій із технологічністю, фінансовою інфраструктурою та гнучкістю фінтех-компаній.

Такий формат співпраці, за словами учасників, дозволяє створювати нові фінансові продукти та швидше адаптувати їх до потреб конкретних сегментів ринку.

Йшлося також про те, як вбудовані фінансові інструменти можуть працювати на рівні великих підприємств і цілих бізнес-екосистем. Зокрема, учасники розглянули практичні можливості моделей, які поєднують технологічні рішення фінтеху з ресурсами та інфраструктурою великих банків.



KYC за 42 секунди та AML у режимі реального часу



Заключна частина мітапу була присвячена технологічним змінам у фінансовому секторі та ролі штучного інтелекту.

Одним із практичних прикладів стала технологія проведення KYC-процедур — перевірки та ідентифікації клієнта — за 42 секунди. Також учасники обговорили можливості AML у режимі реального часу, тобто автоматизованого моніторингу операцій для виявлення потенційно ризикових транзакцій.

Окремо розглядалося використання штучного інтелекту у банківських послугах — від реєстрації та перевірки клієнтів до дотримання регуляторних вимог і створення нових фінансових продуктів.

На думку учасників зустрічі, розвиток AI змінює не лише окремі банківські процеси, а й сам підхід до проєктування фінансових послуг. Якщо традиційні банки часто модернізують уже наявні системи, то нові фінтех-компанії можуть створювати продукти з урахуванням можливостей штучного інтелекту від самого початку.

Саме тому великі фінансові установи дедалі активніше співпрацюють із технологічними компаніями та фінтехами, намагаючись поєднати масштаб і довіру традиційного банківського сектору зі швидкістю інновацій.



Нова фінансова екосистема



Загалом дискусія у Варшаві була зосереджена на тому, як змінюється роль банків у цифровій економіці. Фінансові послуги поступово перестають бути ізольованим продуктом і стають частиною ширших цифрових екосистем.

Для клієнта це означає можливість отримувати оплату, кредитування, страхування, ідентифікацію та інші фінансові сервіси безпосередньо у тих платформах і сервісах, якими він уже користується.

Для бізнесу — можливість створювати нові моделі взаємодії з клієнтами, а для банків і фінтех-компаній — вихід за межі традиційного банківського обслуговування.

Саме поєднання вбудованих фінансів, партнерських моделей та штучного інтелекту, за оцінками учасників мітапу, може стати одним із ключових напрямів розвитку фінансової екосистеми найближчими роками.

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