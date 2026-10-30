Ветеран Волл-стріт Ярдені назвав обмеження корисними для буму ШІ — Fortune

У США фінансові, фізичні та політичні обмеження для розвитку штучного інтелекту можуть допомогти продовжити інвестиційний бум у цій сфері, вважає ветеран Волл-стріт Ед Ярдені. Про це йдеться у матеріалі Fortune на тлі падіння технологічних акцій і сумнівів інвесторів у тому, чи виправдають доходи від ШІ масштабні витрати компаній.

Дорожче фінансування та дефіцит електроенергії

Ярдені зазначив, що інвестори дедалі частіше ставлять під сумнів достатність капіталу для фінансування попиту з боку найбільших хмарних компаній, а також здатність прибутків від ШІ виправдати значні капітальні витрати. Лише протягом тижня SpaceX, за словами Ілона Маска, закрила боргове фінансування на 40 млрд доларів, Meta оголосила про плани залучити 95 млрд доларів через випуск акцій, а Microsoft залучила 25 млрд доларів у межах продажу облігацій.

Будівництво дата-центрів також стримується нестачею електроенергії та обмеженими можливостями електромереж. Окремим фактором Ярдені назвав політичний спротив появі нових дата-центрів. На його думку, посилення цих обмежень може спричинити подальше падіння акцій, оскільки ШІ став важливим чинником корпоративних прибутків і зростання ВВП.

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Менше ризику надмірних інвестицій

Водночас Ярдені вважає такі обмеження корисними для довгострокової стійкості буму. На його думку, складніший доступ до капіталу може сприяти ефективнішому розподілу коштів і знизити ризик надмірного інвестування. Він очікує, що найбільші технологічні компанії збережуть можливість фінансувати витрати завдяки сильним балансам.

За наведеними у матеріалі прогнозами, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft і Oracle можуть інвестувати майже 800 млрд доларів цього року та близько 1 трлн доларів щороку у 2027–2030 роках. Водночас компанії у сфері ШІ зі слабшими балансами, зокрема так звані хмарні ШІ-компанії neoclouds, уже зіткнулися зі зростанням вартості запозичень і можуть скоротити витрати.

Економісти Oxford Economics також допускають позитивний ефект від повільнішого розгортання інфраструктури ШІ. На їхню думку, менший попит на чипи та інші технологічні компоненти може послабити інфляційний тиск до кінця десятиліття та знизити тиск на довгострокові відсоткові ставки.

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