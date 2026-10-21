Від освіти до технологічної кар’єри: у UNIT.City відбувся PolyTECH Summit 2026

17 жовтня в інноваційному парку UNIT.City відбувся PolyTECH Summit 2026 — фінальна подія національного освітньо-інноваційного проєкту PolyTECH Project. Понад 300 студентів із 35 закладів освіти, що представляють Київ і 14 областей України, зустрілися з освітянами, представниками бізнесу та держави, щоб обговорити майбутнє технологічної освіти, представити власні розробки та знайти можливості для професійного розвитку в Україні.

PolyTECH Project об’єднує технічні й політехнічні заклади вищої освіти України, компанії та експертів навколо розвитку інженерної освіти й інновацій. Його мета — допомогти молоді побачити можливості для технологічної кар’єри в Україні та підсилити освіту практичним досвідом і експертизою бізнесу.

Цьогоріч проєкт поєднав три складові: п’ятитижневу освітню програму PolyTECH EDU, практичні інтенсиви PolyTECH Bootcamps у Львові та Києві й підсумковий PolyTECH Summit у UNIT.City. Така послідовність дала учасникам змогу пройти шлях від здобуття нових знань до роботи над реальними завданнями компаній і презентації власних ідей.

«Розвиваючи себе, ми розвиваємо Україну. Кожна нова навичка, кожна ідея, кожна співпраця між університетом і компанією, яка народжується в таких залах, стає цеглинкою країни, яку ми відбудовуємо вже зараз. Ми не чекаємо кращих часів. Ми шукаємо можливості тут і тепер. І знаходимо їх», — зазначив Павло Михайлюк, директор з розвитку UNIT.City.

Від онлайн-навчання до практики у Львові та Києві



Освітня частина проєкту — PolyTECH EDU — охопила 19 повноформатних лекцій за чотирма напрямами: Tech & Engineering, Creative Thinking & Marketing, Artificial Intelligence та Career & Self Development. Учасники розвивали технічні навички, знайомилися з інструментами штучного інтелекту, працювали над креативним мисленням і готувалися до перших кар’єрних кроків.

Продовженням навчання стали PolyTECH Bootcamps — дводенні практичні інтенсиви у Львові та Києві, організовані у співпраці з компаніями. Студенти працювали над реальними бізнес-кейсами, застосовували здобуті знання та знайомилися з підходами й завданнями майбутніх роботодавців.

Окремим напрямом роботи стали круглі столи за участі представників університетів і бізнесу. Вони були присвячені зближенню освіти з потребами ринку праці та напрацюванню подальших кроків співпраці.

Університети, бізнес і держава за одним столом



На PolyTECH Summit 2026 зустрілися представники КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київської школи економіки, Американського університету в Києві, КНУ імені Тараса Шевченка, Київського авіаційного інституту, Києво-Могилянської академії, НТУ «Дніпровська політехніка», Національного університету «Запорізька політехніка» та інших закладів освіти.

Центральною темою Саміту стала взаємодія освіти з реальним сектором економіки: як наблизити підготовку фахівців до потреб роботодавців, підтримати студентські ініціативи та створити умови, за яких молодь бачитиме своє професійне майбутнє в Україні.

Саміт відкрили заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко та директор з розвитку екосистеми UNIT.City Павло Михайлюк.

«Молодь обирає інженерію, технології, обирає професії, які відбудовуватимуть Україну. І наше спільне завдання — зробити так, щоб кожен, хто сьогодні вступив до університету, бачив: тут, в Україні, на нього чекають реальні задачі, сильні команди і справжня кар’єра», — наголосив Микола Трофименко, заступник міністра освіти і науки України.

До панельної дискусії долучилися державна експертка експертної групи з питань розвитку наукоємних інновацій директорату інновацій та зв’язків науки з реальним сектором економіки МОН Ольга Клочкова, проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи НТУ «Дніпровська політехніка» Ігор Нікітенко та керівник з розвитку бренду та інновацій OMD Optimum Media Ukraine Володимир Шинкаренко.

Студентські стартапи та досвід експертів



На EDU & Startup Stage підбили підсумки чотирьох напрямів PolyTECH EDU. Своїм досвідом поділилися виконавчий директор AI House Віталій Розман, керівниця із зовнішньої освіти Genesis Олександра Тиркалова та креативний директор idealer$ creaffective agency Кирило Чистяков. Виступи охопили теми штучного інтелекту, креативного мислення та професійного розвитку.

Окремою частиною програми став пітчинг студентських стартапів. Команди представили свої проєкти журі, до складу якого увійшли Марія Краснощок від EU4Innovation East, Оксана Ященко від Credit Agricole Bank Ukraine та Євгеній Пилипенко від компанії «Генерал Черешня».

Знайомства, що можуть стати початком кар’єри



У Career Zone учасники спілкувалися з представниками компаній, дізнавалися про можливості початку кар’єри. Business Stage, EDU & Startup Stage, Career Zone та Lounge поєднали дискусії, обмін досвідом і неформальне спілкування студентів, освітян та бізнесу.

PolyTECH Summit 2026 став підсумком сезону спільної роботи — від онлайн-лекцій і практичних інтенсивів до діалогу університетів з роботодавцями. Саміт став простором, де учасники могли представити власні ідеї, знайти однодумців і партнерів та зробити наступний крок до технологічної кар’єри в Україні.

Більше про PolyTECH Project — на сайті.

Організатори: UNIT.City за сприяння Міністерства освіти і науки України

Банк-партнер: Crédit Agricole Bank

Партнери: EU4Innovation East, Генерал Черешня, Vodafone Україна, Bolt

Екосистемний партнер: EUNITED Digital Hub

Стартап-партнер: Win-Win EDIH

Партнер, що пригощає: Моршинська



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