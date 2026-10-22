Видавці просять ЄС і Британію зупинити нові умови Meta — Channel NewsAsia

У Брюсселі адвокаційна організація Movement for an Open Web, серед членів якої є цифрові видавці та рекламодавці, звернулася до Європейської комісії та Управління з конкуренції та ринків Великої Британії (CMA). Вона просить тимчасово призупинити нові комерційні умови Meta Platforms, що мають набути чинності 30 жовтня.

Скарга до регуляторів

Як повідомляє Channel NewsAsia, Movement for an Open Web подала скарги до Єврокомісії та CMA і попросила застосувати тимчасові заходи. Організація вважає, що нові положення можуть надати Meta необмежене право використовувати цифровий контент компаній для сервісів на основі штучного інтелекту.

Співзасновник Movement for an Open Web Тім Ковен заявив, що багато компаній фактично не мають альтернативи сервісам Meta. За його словами, умови можуть змусити бізнес відмовитися від прав на цифровий контент без можливості відмови. Він також припустив, що Meta зможе збирати дані майже з усіх вебсайтів для ШІ-сервісів, які конкуруватимуть із власниками контенту.

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Позиція Meta та CMA

Meta не погодилася зі скаргою. Представник компанії заявив, що умови щодо вебсканування, які вона об’єднала, стосуються лише рекламних і бізнес-продуктів та не змінюють підходу Meta до використання вебсканерів. За його словами, власники контенту, як і раніше, можуть через файл robots.txt вказувати свої налаштування, а оновлення не надають Meta нових прав, що переважали б такі налаштування.

У CMA повідомили, що в середу зустрічалися з Meta, щоб отримати більше відомостей про нові комерційні умови. Регулятор назвав це важливим питанням і зазначив, що веде з компанією термінові обговорення перед ухваленням подальших рішень. Єврокомісія не відповіла на запит про коментар. Раніше подібні претензії висловлювали Європейська рада видавців, а також німецькі асоціації BDZV і MVFP.

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