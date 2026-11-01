Виноробні Hunter Valley закуповують виноград у регіоні Orange — ABC News Australia

Виноробні австралійської долини Гантер дедалі частіше закуповують виноград у прохолоднішому регіоні Орандж через зміну клімату та зростання попиту на легші стилі вина. Про це повідомляє ABC News Australia.

Росс і Деріс Макдональди, які протягом двох десятиліть виробляли органічне вино в долині Гантер, на початку 2020 року переїхали до Оранджа в Центрально-Західному регіоні Нового Південного Уельсу. Власник Macquariedale Organic Wines Росс Макдональд сказав, що в Оранджі тепер можна успішно вирощувати шираз і каберне.

Виноград із прохолодніших районів

Орандж вважають виноробним регіоном прохолодного клімату, адже його виноградники розташовані на висоті від 600 до 1390 метрів над рівнем моря. У регіоні налічується понад 80 виноградників площею близько 1100 гектарів. Частину вирощеного там винограду вже використовують для виробництва вин у долині Гантер.

За словами Макдональда, легкі стилі вина важко виробляти в спекотніших регіонах. Він оцінив, що приблизно половину винограду, який переробляють виноробні долини Гантер, нині вирощують за її межами. Виноград також надходить із регіону Гіллтопс, околиць Янга та районів по інший бік Сніжних гір.

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Генеральна директорка Асоціації вина й туризму долини Гантер Дженні Карран зазначила, що доступ до винограду з інших регіонів може підвищити стійкість виноробень у разі скорочення місцевого врожаю. За її словами, виробники стикаються з більшою мінливістю погоди, зокрема інтенсивнішими опадами, тривалішими періодами спеки та змінами сезонних умов.

Маркування та попит на піно нуар

Правила Wine Australia передбачають, що для зазначення регіону на етикетці щонайменше 85% винограду має походити саме з нього. Водночас точка продажу при виноробні в долині Гантер може продавати вино, виготовлене переважно з винограду з Оранджа, якщо на етикетці воно не позначене як вино з Hunter Valley.

Винна асоціація Нового Південного Уельсу повідомила про загальне скорочення споживання вина через зміни способу життя, ситуацію на експортних ринках, тиск вартості життя та зміну смаків покупців. Виконавчий директор асоціації Меттью Джессоп сказав, що попит відходить від насичених червоних вин до піно нуару та білих вин, зокрема шардоне.

За даними останнього звіту Wine Australia про врожай, цього року в Оранджі переробили 343 тонни піно нуару вартістю близько 730 тисяч доларів. У долині Гантер цей показник становив 69 тонн вартістю приблизно 71 тисячу доларів.

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