Virgin замовила 12 поїздів для рейсів через Ла-Манш у 2030 році — The Guardian

У Великій Британії Virgin представила макет майбутнього поїзда для сполучення між Лондоном і континентальною Європою та планує розпочати рейси через Ла-Манш у 2030 році. Компанія замовила у виробника Alstom 12 поїздів і має намір конкурувати з Eurostar насамперед завдяки дизайну та рівню обслуговування, повідомляє The Guardian.

Інтер'єр і сервіс

У Virgin заявили, що оформлення нових поїздів і сервіс будуть натхненні іншими підрозділами групи — авіакомпанією Virgin Atlantic, круїзним напрямом і готелями Virgin Hotels. Компанія розглядає створення соціальних просторів перед відправленням і на борту, де пасажири зможуть працювати, відпочивати або спілкуватися.

Концепція таких зон частково ґрунтуватиметься на досвіді лаунжів Virgin Atlantic, відомих як Clubhouses. Їжа на борту буде натхненна меню круїзної лінії групи, а дизайн — підходами Virgin Hotels. У матеріалі також згадується можливість облаштування бару в поїздах.

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Депо та майбутня конкуренція

Генеральний директор Virgin Group Джош Бейліс заявив, що компанія розраховує на подальше зростання кількості залізничних подорожей між Великою Британією та Європою. За його словами, новий сервіс має додати пропускної спроможності для мільйонів міжнародних поїздок щороку.

Virgin також планує пов'язати залізничні та авіаційні маршрути, зокрема потенційно доставляти пасажирів із Франції на рейси Virgin Atlantic. Британський регулятор Office of Rail and Road оприлюднив угоду з Eurostar, яка дозволяє Virgin обслуговувати свої поїзди в міжнародному депо Temple Mills на сході Лондона. Доступ до колій у Великій Британії для Virgin підтверджено щонайменше до 2040 року.

Водночас італійська державна Trenitalia, за даними видання, також, як очікується, запустить швидкісні рейси через Ла-Манш. Компанія нещодавно оголосила замовлення на 19 поїздів Hitachi вартістю 2 млрд євро; частину з них можуть базувати у Франції та використовувати для рейсів до Лондона через тунель під Ла-Маншем.

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