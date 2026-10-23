Виробничий PMI Японії знизився до мінімуму за сім місяців — Channel NewsAsia

У Японії зростання виробничого сектору в жовтні сповільнилося до найнижчого рівня за сім місяців. Попередній індекс менеджерів із закупівель S&P Global Japan Manufacturing PMI знизився до 53,3 пункту проти 54,1 пункту у вересні, повідомляє Channel NewsAsia.

Значення індексу вище за 50 пунктів означає розширення активності, нижче за цю позначку — її скорочення. Таким чином, виробництво в країні продовжило зростати, однак його темпи сповільнилися.

Замовлення та випуск

Нові замовлення японських виробників товарів зростали найслабшими темпами від березня. Водночас обсяг виробництва у промисловості продемонстрував найменше зростання також із березня.

Зростання нового експортного бізнесу в приватному секторі Японії сповільнилося до мінімуму за чотири місяці. Зайнятість на фабриках у жовтні зростала помірними темпами, тоді як виробники наростили закупівельну активність. Це призвело до найбільшого накопичення запасів закуплених ресурсів майже за чотири роки.

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Послуги підтримали загальну активність

Активність у секторі послуг дещо посилилася: попередній індекс ділової активності S&P Global Japan Services PMI зріс із 51,3 до 52,0 пункту. Опитування зафіксувало сильніше зростання ділової активності та швидше збільшення продажів у цьому секторі.

Зведений індекс випуску S&P Global Flash Japan Composite PMI залишився на рівні 52,3 пункту. Це означає 19-й місяць поспіль розширення активності приватного сектору. Економіст S&P Global Market Intelligence Усама Бхатті зазначив, що загальне зростання ділової активності в жовтні не змінилося проти попереднього місяця, але залишалося слабшим за середній показник від початку року.

Водночас приплив нових замовлень у приватному секторі зростав найповільніше за три місяці, а створення робочих місць сповільнилося до мінімуму за 14 місяців. Інфляція вхідних витрат дещо прискорилася через дорожчання сировини та праці. Компанії продовжили підвищувати відпускні ціни, хоча темпи їхнього зростання стали найнижчими за чотири місяці.

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