0:00 / 0:00

Група компаній «БЛУМІ», до складу якої входить виробник «Сніжної панди», припиняє діяльність. Внаслідок російських атак знищено всі виробничі приміщення та обладнання компанії.

«Вчора сталася п’ята та остання атака на наше підприємство. Люди не постраждали. Виробниче обладнання, на жаль, не підлягає відновленню», — повідомили в компанії.

З огляду на ці обставини, група компаній «БЛУМІ» припиняє виробництво продукції в Україні у зв’язку зі знищенням виробничих приміщень та обладнання.

Це рішення безпосередньо стосується всіх брендів компанії: «Сніжна Панда», «Ніжний дотик», «Zoo Zoo», «Helper» та «Helper Professional».

Джерело: Сніжна Панда

Раніше російський дрон атакував промислове підприємство на Полтавщині.

Російські дрони атакували підприємство на Волині.

У Новгороді-Сіверському після атаки дронів загорілося підприємство.

Читай нас у