Найбільші світові виробники продуктів харчування та споживчих товарів, зокрема Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestlé і Reckitt, попередили про можливе подальше підвищення цін у 2027 році. За даними Korea Herald, компанії намагаються компенсувати подорожчання енергії, сировини та вантажних перевезень, водночас покупці не поспішають витрачати більше на продукти.

Витрати тиснуть на виробників

Видання пов’язує зростання витрат із війною США проти Ірану. Вищі ціни на повсякденні товари можуть посилити занепокоєння щодо збереження інфляції наступного року. Водночас виробники вже стикаються зі слабкими продажами після пандемії, оскільки споживачі відмовляються від дедалі дорожчих брендованих упакованих продуктів.

Генеральний директор Coca-Cola Енріке Браун заявив, що тиск на споживачів може тривати й у 2027 році. За його словами, компанія спостерігає значний тиск витрат, зумовлений насамперед подорожчанням логістики та транспорту. Coca-Cola підвищила річний прогноз прибутку.

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Межа для покупців

Фінансовий директор Procter & Gamble Андре Шультен повідомив, що компанія збільшила очікуваний негативний вплив зростання цін на сировину, енергію та перевезення на прибуток до 1,4 млрд доларів — із 1 млрд доларів. Він зазначив, що за такого тиску галузь загалом підвищує ціни, оскільки інакше компенсувати витрати неможливо.

Водночас подорожчання загрожує втратою клієнтів. Фінансова директорка Nestlé Анна Манц сказала, що після підвищення цін обсяги продажів можуть тимчасово скорочуватися, поки споживачі пристосовуються. Генеральний директор Reckitt Кріс Ліхт також заявив, що компаніям доводиться вирішувати, яку частину витрат перекласти на покупців, а яку компенсувати більшими витратами на промоакції. Reckitt після зниження річного прогнозу виручки втратила близько 5% вартості акцій у вівторок.

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