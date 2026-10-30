Виробництво пальмової олії у Малайзії може сягнути 20 млн тонн у 2027 році — TimesLIVE

Виробництво пальмової олії у Малайзії у 2027 році, за оцінками аналітиків, становитиме близько 19,8–20 млн тонн. Регулярні опади допомогли другому найбільшому у світі виробнику цього продукту уникнути найгіршого сценарію втрат через явище Ель-Ніньйо, повідомляє TimesLIVE.

Цей показник буде приблизно на 15% вищим за обсяг 2016 року, коли сильне Ель-Ніньйо знизило врожайність, але дещо поступатиметься очікуваному майже рекордному виробництву 20,28 млн тонн у 2026 році.

Опади стримали втрати врожаю

Керівний директор консалтингової компанії Glenauk Economics Джуліан Макгілл заявив, що спад виробництва в Малайзії наступного року буде, однак не настільки значним, як прогнозували деякі учасники ринку. За його словами, у країні було значно менше місяців із кількістю опадів нижче 100 мм, ніж під час сильного Ель-Ніньйо 2015–2016 років.

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Генеральний директор одного з найбільших світових виробників пальмової олії SD Guthrie Мохд Харіс Мохд Аршад розповів Reuters, що дощі в районах вирощування Малайзії йшли майже щодня.

В Індонезії очікують глибшого спаду

Водночас у частинах центрального та південного Калімантану в Індонезії посуха наближається до рівня 2015–2016 років. Макгілл прогнозує, що індонезійське виробництво у 2027 році скоротиться приблизно на 2 млн тонн порівняно з 2026 роком, тоді як у Малайзії спад буде меншим за 0,5 млн тонн.

Індонезійська асоціація виробників пальмової олії GAPKI оцінює виробництво країни у 2026 році в 53,7 млн тонн і прогнозує його зниження до 51,7 млн тонн у 2027-му. Метеорологічна служба Малайзії очікує піку Ель-Ніньйо між березнем і травнем 2027 року, а максимальна температура може перевищити місцевий рекорд 40,1°C, встановлений 1998 року.

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