Виробництво сталі в Україні скоротилося майже до нуля через серію російських атак

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Внаслідок масованих російських ударів по підприємствах гірничо-металургійного комплексу виробництво сталі в Україні практично повністю зупинилося. Зокрема, усі три найбільші комбінати компанії «Метінвест» на підконтрольній території припинили роботу, серед яких — «Каметсталь» у Кам'янському, що зупинив діяльність у вересні після влучання балістичної ракети.

Унаслідок цієї атаки на «Каметсталі» загинули п'ятеро робітників, а одну з доменних печей було зруйновано. Генеральний директор комбінату розповів: «До нас прийшло лихо. Балістична ракета влучила саме сюди, безпосередньо в доменну піч».

За оцінками експертів, збитки сягають мільйонів доларів, а відновлення потребуватиме місяців або років. Ситуація загрожує втратою робочих місць, податків та валютної виручки, адже якщо у 2021 році ГМК забезпечував 10,3% ВВП України, то прогноз його частки на 2026 рік наразі наближається до нуля.

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Джерело: Al Jazeera.

Найбільший металургійний комбінат України ArcelorMittal Кривий Ріг починає підготовку до повної зупинки виробничих процесів і консервації промислових об’єктів. Протягом наступних двох місяців підприємство планує безпечно зупинити виробництво, а надалі зберегти обладнання та інші активи до моменту, коли роботу можна буде відновити.

Комбінат «Каметсталь» у Кам’янському Дніпропетровської області повністю зупинив виробництво після російського балістичного удару в ніч на 5 вересня.

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