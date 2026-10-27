Виручка Robinhood зросла на 12% до $1,42 млрд у третьому кварталі — CNBC

Виручка брокерської платформи Robinhood у третьому кварталі, що завершився 30 вересня 2026 року, зросла на 12% проти аналогічного періоду торік — до $1,42 млрд. Цей результат відповідав очікуванням аналітиків, опитаних LSEG, повідомляє CNBC.

Транзакційний дохід

Дохід від транзакцій збільшився на 19% — до $867 млн. Зростання забезпечили контракти на події та операції з опціонами. Виручка від контрактів на події підскочила більш ніж на 500%, від опціонів — на 31%, до $399 млн. Дохід від операцій з акціями зріс на 41%, до $121 млн.

Водночас дохід Robinhood від криптовалютних операцій скоротився на 55% — до $120 млн. Фінансовий директор компанії Шив Верма заявив CNBC, що контракти на рух криптовалют показали хороші результати впродовж кварталу, попри спад цін на криптоактиви та спотової торгівлі.

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Реакція ринку та депозити

Прибуток на акцію становив 51 цент. Після оприлюднення звітності акції Robinhood знизилися на 3% у торгах після закриття основної сесії, оскільки сукупний дохід від транзакцій виявився нижчим за оцінки StreetAccount.

Чисті депозити на платформі за квартал сягнули $15,7 млрд. Це відповідає річному темпу зростання 17%, розрахованому на основі загальних активів платформи наприкінці другого кварталу 2026 року. За останні 12 місяців чисті депозити становили $71 млрд, що дорівнює 21% зростання порівняно з активами на кінець третього кварталу 2025 року.

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