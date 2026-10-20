Виручка SpaceX зросла на 161% до $14,58 млрд у третьому кварталі — Channel NewsAsia

SpaceX, очолювана Ілоном Маском, у третьому кварталі збільшила виручку на 161% — до $14,58 млрд. Це перевищило середній прогноз аналітиків у $12,72 млрд, свідчать дані Reuters, опубліковані Channel NewsAsia.

Чистий прибуток компанії за три місяці, що завершилися 30 вересня, становив $4,4 млрд. Аналітики очікували прибуток у $1,57 млрд. У попередньому кварталі SpaceX зафіксувала чистий збиток у $541 млн за виручки $7,81 млрд.

Доходи від обчислювальних потужностей

Основним джерелом доходів SpaceX залишаються Starlink та ширший бізнес із надання послуг зв’язку. Водночас компанія заробляє на штучному інтелекті переважно завдяки оренді потужностей дата-центрів для розробників, зокрема Anthropic, Google та Reflection AI.

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Напрям ШІ також охоплює Grok, соціальну платформу X і дата-центри, що швидко розширюються. Це найбільша сфера інвестицій компанії. Операційні збитки цього напряму були значними, а SpaceX попереджала про потребу в тривалих інвестиціях, перш ніж він зможе стабільно генерувати прибуток.

Starlink і Starship

Підрозділ супутникового інтернету Starlink продовжує нарощувати кількість абонентів завдяки додатковим запускам супутників і розвитку послуг для споживачів, бізнесу, авіації, морського транспорту та державних структур. Компанія також інвестує в покриття, пропускну здатність мережі та послуги прямого супутникового зв’язку з пристроями.

Ракета Starship ще не введена в комерційну експлуатацію. У SpaceX очікують, що вона дасть змогу виводити на орбіту супутники Starlink із більшою пропускною здатністю та інфраструктуру для орбітальних ШІ-обчислень. Минулого місяця під час першого орбітального випробувального польоту Starship компанія розгорнула кілька супутників Starlink, однак політ завершився раніше, ніж очікували, через проблему з двигуном.

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