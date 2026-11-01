Внески роботодавців на медстрахування у США зросли на 6,4% — Fortune

У США внески роботодавців на медичне страхування зросли на 6,4% у річному вимірі, що відповідає найшвидшому темпу за два десятиліття. У третьому кварталі зарплати й оклади працівників збільшилися на 3,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані індексу вартості зайнятості Бюро статистики праці США, про які повідомляє Fortune.

Вплив на зростання зарплат

Старший науковий співробітник Burning Glass Institute Гай Бергер зазначив, що внески роботодавців на медстрахування зросли на 6,4%. За його розрахунками, якби вони збільшувалися на рівні 3%, як кілька років тому, нинішній темп зростання зарплат був би вищим на 0,2–0,3 відсоткового пункта.

Бергер також вважає, що ці дані можуть не повністю відображати тиск на працівників. Внески роботодавців можуть не встигати за загальною вартістю медичного страхування, тому працівники сплачують більшу частку страхових премій. Крім того, самі страхові плани, за його словами, покривають менше витрат, що збільшує власні витрати застрахованих на медичні послуги.

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Подорожчання планів ACA

Зростання вартості страхування також стосується американців, які купують поліси через маркетплейси Affordable Care Act. За оцінкою некомерційної дослідницької організації KFF, у 2027 році премії за такими планами зростуть на 13%. Це буде друге за величиною підвищення з 2018 року після стрибка на 26% у 2026 році.

Середня місячна премія для 40-річної людини за базовий план середнього рівня у 2027 році становитиме 704 долари. У 2026 році вона дорівнювала 624 доларам, а у 2025-му — 497 доларам.

Зменшення охоплення страховкою

KFF пов'язує напруження на ринку ACA із завершенням дії розширених субсидій, запроваджених під час пандемії та не продовжених Конгресом. Станом на лютий кількість учасників планів ACA скоротилася на 12% у річному вимірі — приблизно до 19,2 млн осіб. Наприкінці жовтня KFF зафіксувала 31 випадок виходу страховиків із ринків штатів проти восьми нових входів.

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