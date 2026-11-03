ВВП Гонконгу зріс на 5,2% у третьому кварталі — Channel NewsAsia

Економіка Гонконгу, Китай, у третьому кварталі 2026 року зросла на 5,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, свідчать попередні офіційні оцінки. Це був 15-й квартал поспіль зі зростанням економіки міста. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Показник перевищив очікування

Результат перевищив середній прогноз десяти економістів, опитаних Reuters. За оцінкою учасників опитування, ВВП Гонконгу в липні—вересні мав зрости на 3,6% у річному вимірі. Фактичний темп виявився на 1,6 процентного пункта вищим за цей прогноз.

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Динаміка протягом року

У другому кварталі 2026 року ВВП Гонконгу зріс на 4,2% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У першому кварталі темп зростання становив 5,9%. Показник третього кварталу був на 1 процентний пункт вищим за результат другого кварталу та на 0,7 процентного пункта нижчим за показник першого кварталу.

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