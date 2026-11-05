ВВП Індонезії зріс на 5,47% у третьому кварталі — Channel NewsAsia

Економіка Індонезії у третьому кварталі 2026 року зросла на 5,47% у річному вимірі. Це перевищило прогноз аналітиків, опитаних Reuters, які очікували зростання на 5,18%, повідомляє Channel NewsAsia.

У другому кварталі індонезійська економіка зросла на 5,29%. Дані за третій квартал оприлюднило статистичне відомство країни.

Підтримка виробництва

За даними статистичного відомства, серед чинників зростання був виробничий сектор. Зокрема, йдеться про переробку пальмової олії на паливо на тлі розширення в Індонезії обов’язкової програми використання біодизелю.

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Водночас найбільша економіка Південно-Східної Азії цього року зіткнулася зі слабшими настроями інвесторів. Увага ринків була прикута до фіскальних планів уряду, загального напряму його політики та ризиків зниження рейтингу на фондовому ринку.

Прогнози на рік

Державний бюджет Індонезії на 2026 рік передбачає економічне зростання на рівні 5,4%. Міністр фінансів Суахасіл Назар заявляв, що показник може дещо перевищити цю ціль і сягнути 5,5%.

Бюджетний цільовий показник входить до діапазону прогнозу Банку Індонезії, який оцінює можливе зростання ВВП у межах від 4,9% до 5,7%. Минулого місяця центробанк заявив, що внутрішня економіка зберігає стійкість, однак потребує подальшого зміцнення. Президент Прабово Субіанто прагне підвищити темпи економічного зростання до 8% до 2029 року.

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