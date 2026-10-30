ВВП Мексики зріс на 0,9% у третьому кварталі — Mexico News Daily

Економіка Мексики у третьому кварталі 2026 року зросла на 0,9% порівняно з попередніми трьома місяцями, свідчать попередні дані національної статистичної служби INEGI. Це повільніше за зростання на 1,4% у квітні—червні, однак вище за прогноз у 0,7%, якого очікували економісти в опитуванні Reuters.

Про дані INEGI повідомляє Mexico News Daily. Головний економіст Pantheon Macroeconomics у Латинській Америці Андрес Абадія заявив Reuters, що сповільнення відображає повернення активності до нормальнішого рівня після винятково сильного другого кварталу, а не загальне погіршення ситуації.

Річне зростання прискорилося

У річному вимірі ВВП Мексики збільшився на 3,2% порівняно з третім кварталом 2025 року. За оцінкою дослідницького підрозділу Banamex, це найбільше розширення економіки за 12 кварталів і більше за очікувані економістами 2,5%.

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Водночас на річне порівняння вплинуло скорочення мексиканської економіки в липні—вересні 2025 року. За розрахунками Banamex, сукупний ВВП за січень—вересень 2026 року зріс на 1,8%, тоді як за перші дев'ять місяців 2025 року зростання становило 0,1%.

Послуги мали найвище квартальне зростання

Найбільше квартальне зростання зафіксували у третинному секторі, який охоплює послуги для споживачів і бізнесу: він додав 1,1% після приросту на 1,4% у другому кварталі. Вторинний сектор, до якого належать виробництво, будівництво, видобування та генерація електроенергії, зріс на 0,8% після 1,6% у квітні—червні.

Первинний сектор — сільське господарство, тваринництво та рибальство — став єдиною великою складовою економіки, що скоротилася: на 0,4% після зростання на 2,4% у попередньому кварталі. У річному вимірі послуги зросли на 3,3%, промисловість — на 3,1%, а первинні види діяльності — на 1,8%.

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