ВВП Південної Кореї зріс на 1% у третьому кварталі — Korea Herald

Реальний валовий внутрішній продукт Південної Кореї у липні—вересні 2026 року зріс на 1% порівняно з попереднім кварталом. Зростання забезпечили сильний експорт та інвестиції, свідчать попередні дані Банку Кореї, повідомляє Korea Herald.

Вищий результат за прогноз

У другому кварталі економіка країни зросла на 0,6%. Результат третього кварталу також перевищив серпневий прогноз центрального банку, який передбачав зростання на 0,3%.

У річному вимірі ВВП Південної Кореї збільшився на 3,4%, дещо сповільнившись після 3,7% у другому кварталі. У першому кварталі 2026 року економіка зросла на 1,8% — це був найвищий квартальний показник із третього кварталу 2020 року.

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Експорт та інвестиції

Експорт у третьому кварталі зріс на 2,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, імпорт — на 2,4%. Чистий експорт додав 0,1 відсоткового пункту до квартального зростання ВВП.

Інвестиції в обладнання збільшилися на 4,1%, а інвестиції в будівництво — на 0,7%. Державні витрати зросли на 1,9%, водночас приватне споживання знизилося на 0,2%.

Реальний валовий дохід, що враховує зміну умов торгівлі, підвищився на 18,8% у річному вимірі. Це найбільше зростання з четвертого кварталу 1977 року, коли показник становив 19%.

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